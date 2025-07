श्रद्धा या अश्लीलता? कांवड़ यात्रा में डीजे पर डांस से नाराज हुईं अनुराधा पौडवाल, बोलीं- ये बकवास बंद करो!

Anuradha Paudwal got upset with dancing on DJ during Kanwar Yatra: इन दिनों सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भगवा वस्त्र पहने कुछ लड़कियां डीजे की तेज धुन पर नाचती नजर आ रही हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की व्यवस्था की गई है, जिसमें दो युवतियां खुलेआम अश्लील डांस कर रही हैं और कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोग उनके इर्द-गिर्द मस्ती कर रहे हैं।