डॉक्टर को एक दिन में 5000 गंदे मैसेज और 1000 कॉल, मरीज का पुलिस ने उतारा ‘बुखार’

पीड़िता ने FIR में कहा है, "महेश तिवारी ने एक ही दिन में 1,000 कॉल किए और 5,000 अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजीं। 19 अगस्त को, जब मैं ओपीडी से अपने आवास (डॉक्टर आरएमएलआईएमएस फैकल्टी अपार्टमेंट) जा रही थी, महेश तिवारी मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तो मैंने उसे अपने पीछे खड़ा देखा। मुझे एहसास हुआ कि वह हमला करने के इरादे से आया है। जब मैं चिल्लाई तो वह भागने लगा लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया"