डॉक्टर को एक दिन में 5000 गंदे मैसेज और 1000 कॉल, मरीज का पुलिस ने उतारा ‘बुखार’

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बस्ती से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रहने वाले एक 41 साल के व्यक्ति ने कुछ महीने पहले लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज कराया। इसके बाद उसने महिला डॉक्टर को परेशान करना शुरू कर दिया। शख्स ने महिला डॉक्टर को एक ही दिन में 5,000 से ज्यादा अश्लील मैसेज और 1,000 से ज्यादा कॉल किए।
जब यूरोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर 32 साल की डॉक्टर ने शख्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आरोपी महेश तिवारी ने महिला डॉक्टर को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने 12 मई को 1090 वूमेन पावर लाइन पर इसकी सूचना दी, लेकिन अधिकारियों ने शख्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया।
पीड़िता ने FIR में कहा है, "महेश तिवारी ने एक ही दिन में 1,000 कॉल किए और 5,000 अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजीं। 19 अगस्त को, जब मैं ओपीडी से अपने आवास (डॉक्टर आरएमएलआईएमएस फैकल्टी अपार्टमेंट) जा रही थी, महेश तिवारी मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तो मैंने उसे अपने पीछे खड़ा देखा। मुझे एहसास हुआ कि वह हमला करने के इरादे से आया है। जब मैं चिल्लाई तो वह भागने लगा लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया"
पुलिस की माने तो आरोपी को कुछ महीने पहले यूरोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान डॉक्टर का फोन नंबर मिला था। विभूति खंड के SHO एसके सिंह ने बताया कि आरोपी महेश तिवारी पर BNS की धारा 78 और IT एक्ट, 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
उन्होंने कहा कि 1090 वूमेन पावर लाइन में दर्ज शिकायत के अनुसार, उत्पीड़न की शुरुआत धीरे-धीरे हुई। शुरुआत में आरोपी ने महिला डॉक्टर का इलाज के लिए आभार व्यक्त किया। लेकिन जल्द ही मैसेज व्यक्तिगत और फिर अश्लीलता में बदल गए। जब डॉक्टर ने आरोपी को नजरअंदाज किया तो उसने लगातार लगभग 1,000 कॉल और 5,000 मैसेज डॉक्टर को भेज दिए।
मामले को लेकर वृंदा शुक्ला, SP (महिला एवं बाल सुरक्षा शाखा, 1090) ने कहा कि जब 1090 पर शिकायत दर्ज की गई, तो पुलिस ने तिवारी को कई बार फोन करके चेतावनी दी थी। ऐसे मामलों में, हम आमतौर पर परिवार को शामिल करते हैं, इसलिए बस्ती से स्थानीय पुलिस को आरोपी के घर भेजा गया जहां उन्होंने उसकी काउंसलिंग की। लेकिन बाद में, उस व्यक्ति ने महिला को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया।