सीएम योगी का कल 9 सितंबर को बस्ती आगमन…सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का करेंगे शिलान्यास, चार लेयर में रहेगी सुरक्षा

सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार 9 सितंबर को बस्ती जिले के बसहवा गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे यहां सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। आज सोमवार को, कार्यक्रम स्थल पर DIG बस्ती मंडल, SP बस्ती, और DM सहित सभी आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान SP बस्ती अभिनंदन ने बताया कि सुरक्षा के लिए फोर लेयर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।