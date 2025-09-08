Patrika LogoSwitch to English

सीएम योगी का कल 9 सितंबर को बस्ती आगमन…सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का करेंगे शिलान्यास, चार लेयर में रहेगी सुरक्षा

मुख्यमंत्री के बस्ती जिले में आगमन को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस लाइन में हेलिकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। सोमवार को हेलीपैड तक जाने वाली सड़क की मरम्मत की गई। पुलिस लाइन की ओर जाने वाली सड़क के गड्ढों को भरा गया है।

बस्ती

anoop shukla

Sep 08, 2025

Up news, basti, cm yogi
फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी के आगमन को लेकर तैयारियां

सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार 9 सितंबर को बस्ती जिले के बसहवा गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे यहां सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। आज सोमवार को, कार्यक्रम स्थल पर DIG बस्ती मंडल, SP बस्ती, और DM सहित सभी आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान SP बस्ती अभिनंदन ने बताया कि सुरक्षा के लिए फोर लेयर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

CM की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध

सीएम के कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल और रूट डायवर्जन की योजना बनाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चार एडिशनल ASP, आठ DSP, और 20 इंस्पेक्टर सहित भारी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है।

image

मुख्यमंत्री का बस्ती आगमन पर जारी शेड्यूल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मंगलवार को सुबह 10:55 बजे अपने हेलीकॉप्टर से बसहवा गांव के पास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के मैदान पर उतरेंगे। ठीक 11:00 बजे वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और विद्यालय का शिलान्यास करेंगे।शिलान्यास के बाद, मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से संवाद स्थापित करेंगे। यह जनसभा भी कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री कुल एक घंटे तक बसहवा गांव में रहेंगे, जिसके बाद वे 12:00 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे।

Published on:

08 Sept 2025 08:34 pm

सीएम योगी का कल 9 सितंबर को बस्ती आगमन…सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का करेंगे शिलान्यास, चार लेयर में रहेगी सुरक्षा

