पहले प्यार के डोरे डालती…प्राइवेट फोटो-वीडियो बनाती फिर शुरू करती ब्लैकमेलिंग और उगाही का खेल

बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। संतकबीरनगर जिले के कटाई गांव की रहने वाली लवी सिंह, जिसे इलाके में 'हनी ट्रैप क्वीन' के नाम से जाना जाता है, पुरुषों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनके निजी वीडियो और फोटो बनाती थी। फिर इन्हें वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलती थी। पुलिस ने लवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उसने अब तक तीन लोगों से 10 लाख रुपये से अधिक की उगाही की है।