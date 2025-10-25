इंस्टा पर मुलाकात फिर बढ़ा प्यार…शादी का झांसा देकर सेना के जवान ने युवती से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर सुनिल कुमार मिश्र नामक युवक से हुई थी। वह सेना में है। 12 जून 2025 को आरोपी ने फोन कर उसे गिरिराज होटल मिलने के लिए बुलाया। युवती के आने पर आरोपी ने कमरे में चाकू दिखाकर धमकाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने घटना की शिकायत की बात कही तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि इस बीच आरोपी ने अपनी मां, नानी और दोनों बहनों से बातचीत कराकर विश्वास दिलाया कि वह शादी करेगा, लेकिन बाद में फिर पलट गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुनिल कुमार मिश्र निवासी तिवारीपुर थाना परसपुर, जनपद गोण्डा, उसकी मां, नानी, भाई और दो बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।