इंस्टा पर मुलाकात फिर बढ़ा प्यार…शादी का झांसा देकर सेना के जवान ने युवती से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म
बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गिरिराज होटल (रोडवेज के पास) एक हैरान करने वाला मामला आया है, यहां
कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने युवती की तहरीर पर भारतीय सेना के जवान समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के गिरिराज होटल रोडवेज के पास का है।
पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर सुनिल कुमार मिश्र नामक युवक से हुई थी। वह सेना में है। 12 जून 2025 को आरोपी ने फोन कर उसे गिरिराज होटल मिलने के लिए बुलाया। युवती के आने पर आरोपी ने कमरे में चाकू दिखाकर धमकाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने घटना की शिकायत की बात कही तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि इस बीच आरोपी ने अपनी मां, नानी और दोनों बहनों से बातचीत कराकर विश्वास दिलाया कि वह शादी करेगा, लेकिन बाद में फिर पलट गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुनिल कुमार मिश्र निवासी तिवारीपुर थाना परसपुर, जनपद गोण्डा, उसकी मां, नानी, भाई और दो बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
