एक घर में मिली तीन लाशें, मां ने दो बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंस कर मार डाला, फिर लगाई फांसी

मां और दोनों बच्चे।
मिर्जापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला ने पहले अपने दो बेटों शिवांश और शुभंकर के मुंह में कपड़ा ठूसकर गला घोंटने के बाद पलंग पर लेटा दिया। इसके बाद खुद फांसी के फंदे से झूल गई। मामला कछवां थाना क्षेत्र के सेमरी गांव का है।
सेमरी गांव के हरिशचंद्र बिन्द (30) की 5 साल पहले संगीता देवी (26) से शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे शिवांश (4) और शुभंकर (14 महीने) थे। हरिशचंद्र अपनी पत्नी, बच्चों और मां दुईजा बिन्द (55) के साथ गांव में ही रहता है। शनिवार की शाम हरिशचंद्र किसी काम से घर से बाहर गया था। उसकी मां भी खेत पर गई थीं। शाम 7 बजे के करीब जब वह खेतों से घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई तो उसने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बेड पर दोनों बच्चों के शव पड़े थे और महिला का शव फंदे से लटक रहा था। बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। इसके बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
सीओ सदर ने बताया कि कछवां थाना क्षेत्र में दो बच्चों की हत्या के बाद महिला की आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल कछवां थाना पुलिस के साथ मैं मौके पर पहुंचा और परिजनों से बातचीत की। महिला की उम्र 35 वर्ष है। यह मानसिक रूप से परेशान रहती थी।
इलाज के साथ ही वह झाड़फूंक भी करा रही थी। नियमानुसार पंचायत नामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारी फील्ड यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। भविष्य में इससे रिलेटेड जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसे हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
