एक घर में मिली तीन लाशें, मां ने दो बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंस कर मार डाला, फिर लगाई फांसी

सेमरी गांव के हरिशचंद्र बिन्द (30) की 5 साल पहले संगीता देवी (26) से शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे शिवांश (4) और शुभंकर (14 महीने) थे। हरिशचंद्र अपनी पत्नी, बच्चों और मां दुईजा बिन्द (55) के साथ गांव में ही रहता है। शनिवार की शाम हरिशचंद्र किसी काम से घर से बाहर गया था। उसकी मां भी खेत पर गई थीं। शाम 7 बजे के करीब जब वह खेतों से घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई तो उसने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बेड पर दोनों बच्चों के शव पड़े थे और महिला का शव फंदे से लटक रहा था। बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था।