बस्ती में कई दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, दुरुस्त होगी जनपद की कानून व्यवस्था

महूघाट स्थित एक मकान में चल रहे होटल पर संदिग्ध गतिविधियों की चर्चा काफी समय से चल रही थी। मंगलवार को पुलिस टीम को मुखबिर से कुछ सटीक जानकारी मिली। जिसके बाद शाम को थाना प्रभारी तहसीलदार सिंह के साथ महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों की टीम ने दबिश दी। टीम के यहां पहुंचते ही हड़कंप मच गया। चर्चा है कि पुलिस ने मौके से तीन युवक व तीन युवतियों को हिरासत में लिया है। सीओ हर्रैया संजय सिंह का कहना है कि सूचना के आधार पर हर्रैया पुलिस ने दबिश दी है। पूछताछ कर जांच की जा रही है, जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।