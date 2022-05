Skin Care:चेहरे पर भूलकर भी न लगाएं इन 4 चीज़ों को, पिम्पल्स, एक्ने, एलर्जी और कई स्किन प्रोब्लम्स हो सकती हैं, जानिए

Skin Care:कई बार लोग बिना जाने-समझे अपने फेस में कुछ भी लगा लेते हैं, जिसके कारण उनका फेस खराब होने लग जाता है, इसलिए आज हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगें, जिनका इस्तेमाल यदि आप भी करते हैं, तो त्वचा से जुड़ी कई समस्यायों का सामना आपको करना पड़ सकता है।

Skin Care: त्वचा का ख्याल अक्सर सभी रखते हैं, लोग अपने फेस को डार्कनेस, धूल, धूप और आदि चीजों से बचाने के लिए अक्सर फेस में कई सारी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, कई बार इन्हीं चीजों से रिएक्शन होने लग जाता है, जिसके कारण त्वचा में एलेर्जी की समस्या के साथ रैसज, खुजली, पिम्प्लेस, पैचेज यानि चक्क्ते जैसी समस्यायों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जानिए कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आपको त्वचा में नहीं करना चाहिए।

