Banana Face Pack: केला के छिलके को चेहरे पर लगाने का सही तरीका एक्सपर्ट से जानिए

Banana Face Pack: केले के छिलके से बना फेस मास्क आपकी त्वचा को चमकदार, साफ और स्वस्थ बना सकता है। एक्सपर्ट से जानिए केला के छिलके को चेहरे पर लगाने का सही तरीका

भारत

Dimple Yadav

Sep 07, 2025

Banana Face Pack
Banana Face Pack (PHOTO- FREEPIK)

Banana Face Pack: आज की इस भागदौड़ वाली लाइफ में अपनी स्किन का सही से केयर कर पाना काफी मुश्किल काम है। कई लोग बाजाार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर लेते हैं। जिसका लंबे समय तक यूज स्किन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी त्वचा को सुंदर और चमकदार बनाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कुछ असरदार तरीके।

नेचुरोपैथ, अरोमा थेरेपिस्ट और वेलनेस एडवोकेट डॉ. मनोज दास बताते हैं कि केले के छिलके से बना फेस मास्क एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार, केले का छिलका सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सबसे पहले, एक पूरे केले का छिलका लें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद इस पेस्ट में आधा चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच चीनी मिलाएं। इन तीन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। इस तरह आपका नेचुरल DIY फेस मास्क तैयार हो जाएगा।

इस तरह लगाएं मास्क

डॉ. मनोज दास का सुझाव है कि फेस मास्क लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लें। फिर इस तैयार पेस्ट को त्वचा पर समान रूप से लगाएं और सूखने दें। जब मास्क सूख जाए तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें। यदि आप इस मास्क को रोजाना एक बार अपनाते हैं, तो यह आपकी त्वचा के लिए कई फायदे प्रदान करेगा। इससे आपकी त्वचा मुलायम, साफ और चमकदार बनेगी। आप चाहें तो यह पेस्ट ज्यादा मात्रा में बना कर एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। इससे बार-बार तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको केवल इसे निकालकर अपने चेहरे पर लगाने की आदत डालनी होगी।

चेहरे पर लगाने का सही तरीका

केले के छिलके में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C और पोटैशियम पाया जाता हैं। ये की तत्व झुर्रियों को कम करने, त्वचा को नर्म और ग्लोइंग बनाने में मदद करता हैं। चावल का आटा स्किन के लिए नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है, जिससे डेड सेल्स हटते हैं और त्वचा गहराई से साफ होती है। यह दाग-धब्बों को हल्का करने और टैनिंग दूर करने में मदद करता है।

वहीं चीनी एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है, जो त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। इस तरह के नेचुरल उपाय अपनाकर आप अपने चेहरे की खूबसूरती और स्वास्थ्य दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉ. मनोज दास की सलाह मानकर केले के छिलके से बने मास्क को अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

07 Sept 2025 12:56 pm

Published on:

07 Sept 2025 12:55 pm

