Beauty Tip: 55 की उम्र में स्किन बचपन जैसी! R Madhavan ने बताया अपना ब्यूटी सीक्रेट

Beauty Tip: बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन 55 की उम्र में भी इतने यंग और फ्रेश दिखते हैं कि लोग उनका स्किनकेयर और फिटनेस सीक्रेट जानना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी रिंकल-फ्री और ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। तो आइए जानते हैं कि उनका ब्यूटी सीक्रेट क्या है।
माधवन ने बताया कि सुबह-सुबह उन्हें गोल्फ खेलना और हल्की धूप लेना पसंद है। उनके हिसाब से धूप स्किन टाइट और झुर्रियां कम करने में मदद करती है। उनका कहना है, “मेरे लिए धूप एकदम सूट करती है। मैंने कभी कोई फिलर्स या स्किन ट्रीटमेंट नहीं करवाया। बस नारियल तेल, नारियल पानी, धूप और सिंपल वेजिटेरियन फूड से ही सब मैनेज हो जाता है।”
माधवन ने आगे बताया कि बचपन में घर में फ्रिज नहीं था, तो हमेशा ताजा खाना ही बनता था। वही आदत आज भी बनी हुई है। वो पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, रीहीटेड डिशेजा या नॉन-सीजनल फल नहीं खाते। शूटिंग पर भी वो अपने शेफ को साथ रखते हैं, इस दौरान वह सब्जी और चावल जैसा ही घर का खाना खाते हैं।
उनका मानना है कि चावल से कोई नुकसान नहीं होता। वो कहते हैं, “मेरे दादा-दादी 92 और 93 साल जिए और दिन में तीन बार चावल खाते थे।” वो सिर्फ तभी खाते हैं जब भूख लगे, ज़बरदस्ती टाइम देखकर नहीं। साथ ही तले हुए खाने और शराब से दूरी रखते हैं।