लाइफस्टाइल

Homemade Scrub: किचन में रखी इन 4 चीजों से बनाएं ब्यूटी स्क्रब और पाएं सुंदर त्वचा

Homemade Scrub: अगर आपका चेहरा भी बेजान और ढलता हुआ लग रहा है, तो किचन के ये चार आसान इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट जैसा रिजल्ट दे सकते हैं। जानिए इनके इस्तेमाल का सही तरीका और फायदे।

भारत

MEGHA ROY

Aug 09, 2025

homemade scrub for face, Homemade Scrub, beauty tips,
Glowing skin with homemade scrub फोटो सोर्स – Freepik

Homemade Scrub: सुंदर और हेल्दी त्वचा पाना किसी महंगे प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं है। असली खूबसूरती आपके किचन में ही छुपी हुई है। रोजमर्रा की साधारण-सी दिखने वाली चीजों में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन को केमिकल्स से हुए नुकसान से बचाते हैं और नैचुरल ग्लो देते हैं। खास बात यह है कि इनसे बना स्क्रब न केवल पॉकेट-फ्रेंडली है, बल्कि पूरी तरह से केमिकल-फ्री भी है। तो आइए, जानते हैं इस आसान होममेड स्क्रब को बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका।

किचन की 4 साधारण चीजों से पाएं नेचुरल ग्लो

  • जरूरी सामग्री1 छोटी चम्मच बेसन – स्किन को साफ और टैनिंग कम करने के लिए।
  • 1 छोटी चम्मच कॉफी पाउडर – डलनेस हटाकर स्किन को फ्रेश बनाने के लिए।
  • 1 छोटी कटोरी कच्चा दूध – स्किन को मॉइस्चराइज और पोषण देने के लिए।
  • चुटकीभर हल्दी – दाग-धब्बों और पिंपल्स को कम करने के लिए।

Beauty Tips: ब्लीचिंग के बाद चेहरे पर हो रही है जलन? Jawed Habib के इन 2 ट्रिक्स से मिलेगी तुरंत राहत
ब्यूटी टिप्स
Beauty Tips

बनाने की विधि (How to make face scrub)

एक साफ बर्तन में बेसन और कॉफी पाउडर को अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद उसमें हल्दी की एक चुटकी डालें। अब धीरे-धीरे कच्चा दूध मिलाते हुए एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। ध्यान रखें कि मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें ताकि उसमें कोई गांठ न बने और पेस्ट एकसार हो जाए।

इस्तेमाल का तरीका (Right way to apply Scrub)

  • चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें ताकि पोर्स खुल जाएं।
  • तैयार पेस्ट को उंगलियों की मदद से चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट तक हल्के हाथों से गोलाई में मसाज करें।
  • स्क्रबिंग के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
  • चाहें तो अंत में हल्का मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं।

होममेड फेस स्क्रब के फायदे (Homemade Fackpack)

डेड स्किन हटाए – बेसन और कॉफी मिलकर पुराने, डेड सेल्स को साफ करते हैं।

नैचुरल ग्लो बढ़ाए – हल्दी और दूध से स्किन ब्राइट और हेल्दी दिखती है।

केमिकल-फ्री केयर – कोई भी हानिकारक प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर नहीं।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर – मसाज करने से चेहरे में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे स्किन में नैचुरल पिंकनेस आती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Hair Serum Tips: बालों में हेयर सीरम कैसे लगाएं? फॉलो करें ये आसान और ट्रिक
ब्यूटी टिप्स
How to apply hair serum, benefits of hair serum, hair care routine, Hair care tips ,

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

09 Aug 2025 03:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / Homemade Scrub: किचन में रखी इन 4 चीजों से बनाएं ब्यूटी स्क्रब और पाएं सुंदर त्वचा

