Homemade Scrub: किचन में रखी इन 4 चीजों से बनाएं ब्यूटी स्क्रब और पाएं सुंदर त्वचा

Homemade Scrub: सुंदर और हेल्दी त्वचा पाना किसी महंगे प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं है। असली खूबसूरती आपके किचन में ही छुपी हुई है। रोजमर्रा की साधारण-सी दिखने वाली चीजों में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन को केमिकल्स से हुए नुकसान से बचाते हैं और नैचुरल ग्लो देते हैं। खास बात यह है कि इनसे बना स्क्रब न केवल पॉकेट-फ्रेंडली है, बल्कि पूरी तरह से केमिकल-फ्री भी है। तो आइए, जानते हैं इस आसान होममेड स्क्रब को बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका।