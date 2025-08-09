Homemade Scrub: किचन में रखी इन 4 चीजों से बनाएं ब्यूटी स्क्रब और पाएं सुंदर त्वचा

Homemade Scrub: सुंदर और हेल्दी त्वचा पाना किसी महंगे प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं है। असली खूबसूरती आपके किचन में ही छुपी हुई है। रोजमर्रा की साधारण-सी दिखने वाली चीजों में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन को केमिकल्स से हुए नुकसान से बचाते हैं और नैचुरल ग्लो देते हैं। खास बात यह है कि इनसे बना स्क्रब न केवल पॉकेट-फ्रेंडली है, बल्कि पूरी तरह से केमिकल-फ्री भी है। तो आइए, जानते हैं इस आसान होममेड स्क्रब को बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका।
एक साफ बर्तन में बेसन और कॉफी पाउडर को अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद उसमें हल्दी की एक चुटकी डालें। अब धीरे-धीरे कच्चा दूध मिलाते हुए एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। ध्यान रखें कि मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें ताकि उसमें कोई गांठ न बने और पेस्ट एकसार हो जाए।
डेड स्किन हटाए – बेसन और कॉफी मिलकर पुराने, डेड सेल्स को साफ करते हैं।
नैचुरल ग्लो बढ़ाए – हल्दी और दूध से स्किन ब्राइट और हेल्दी दिखती है।
केमिकल-फ्री केयर – कोई भी हानिकारक प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर नहीं।
ब्लड सर्कुलेशन बेहतर – मसाज करने से चेहरे में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे स्किन में नैचुरल पिंकनेस आती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।