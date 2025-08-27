Patrika LogoSwitch to English

Ghee At Night: रोजाना सोते वक्त चेहरे पर घी लगाने से मिल सकते हैं ये 6 फायदे

Ghee At Night: घी का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए व्यापक रूप से किया जाता रहा है। सोते समय चेहरे पर घी लगाना एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखार सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 27, 2025

Ghee, Face, beauty, benefits of applying ghee on face, ghee for glowing skin,
Nighttime skincare with ghee|फोटो सोर्स- Freepik

Ghee At Night: घी सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का ही काम नहीं करता, बल्कि यह आपकी त्वचा के लिए भी एक चमत्कारी उत्पाद हो सकता है। प्राचीन आयुर्वेदिक प्रथाओं में घी का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए व्यापक रूप से किया जाता रहा है। सोते समय चेहरे पर घी लगाना एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखार सकते हैं। आइए जानते हैं कि रोजाना सोते वक्त चेहरे पर घी लगाने से आपको कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं।

त्वचा को मॉइस्चराइज करता है

घी एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है। सोते समय चेहरे पर घी लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है और वह नरम और मुलायम बनती है। यह शुष्क और रूखी त्वचा के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है।

झुर्रियों को कम करता है

घी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से घी लगाने से त्वचा की लोच बढ़ती है और वह जवान दिखती है। यह एक प्राकृतिक एंटी-एजिंग उपाय हो सकता है।

त्वचा को चमकदार बनाता है

घी त्वचा को एक प्राकृतिक ग्लो देता है। इसमें मौजूद विटामिन ए और ई त्वचा की रंगत को सुधारते हैं और उसे चमकदार बनाते हैं। सोते समय घी लगाने से त्वचा की थकान दूर होती है और वह ताजगी भरी दिखती है।

त्वचा की समस्याओं को दूर करता है

घी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा की विभिन्न समस्याओं जैसे एक्ने, मुंहासे और अन्य इंफेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। यह त्वचा को स्वस्थ और साफ रखता है।

त्वचा की मरम्मत में मदद करता है

रात के समय त्वचा खुद को रिपेयर करती है और घी इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। घी में मौजूद पोषक तत्व त्वचा की मरम्मत में मदद करते हैं और उसे स्वस्थ और ताजगी भरा बनाते हैं।

त्वचा को नरम और मुलायम बनाता है

घी त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे नरम और मुलायम बनाता है। यह त्वचा की बनावट में सुधार करता है और उसे स्पर्श करने में अच्छा महसूस कराता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

27 Aug 2025

