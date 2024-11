Hair Care Tips: सरसों के तेल में मिला के लाएं ये 2 चीजें, दुगुने होंगे बाल केवल चंद महीनों में

बालों के लिए गुणकारी हैं ये 2 चीजें (These 2 things are beneficial for hair) बालों के झड़ने को कम करता है सरसों का तेल और उसमें कलौंजी और मेथी को मिलाकर लगाएं, तो यह आपको फायदे ही फायदे देगा। इसके लिए एक कटोरी में तेल लें, फिर उसे गरम करें, फिर उसमें कलौंजी और मेथी के दाने मिलाएं। तेल को अच्छी तरह पकने दें और फिर ठंडा होने पर छानकर एक टाइट बोतल में भर लें। बनाए गए तेल को हफ्ते में 2-3 बार लगाएं, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी।

मेथी दाने के फायदे (Benefits of fenugreek seeds) मेथी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प की इरिटेशन को कम करने, डैंड्रफ हटाने और बालों को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं।

सरसों का तेल अन्य इस्तेमाल (Mustard oil other uses) सरसों का तेल बालों के लिए एक बेहतरीन हेयर मास्क है। एक कप दही में एक चम्मच सरसों का तेल डालकर उसे बालों पर लगाएं। इससे बालों में चमक आ जाती है, खासकर बेजान और डल बालों में।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।