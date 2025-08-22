Patrika LogoSwitch to English

Onion And Coconut Oil For Hair: प्याज का रस और नारियल तेल, बालों की ग्रोथ के लिए हो सकते हैं रामबाण इलाज

Onion And Coconut Oil For Hair: प्याज और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन बालों को परफेक्ट पोषण देने के काम आ सकता है। यह बालों की रिग्रोथ में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसके गाइड और स्टेप बाय स्टेप तरीके को।

भारत

MEGHA ROY

Aug 22, 2025

Onion And Coconut Oil For Hair, hair care tips, Onion juice for hair loss,
DIY hair oil for hair growth फोटो सोर्स – Freepik

Onion And Coconut Oil For Hair Growth: बाल हमारी खूबसूरती और आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन आजकल के बढ़ते पॉल्यूशन, खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से हेयर फॉल, डैंड्रफ और हेयर थिनिंग जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। लोग ऐसे में मार्केट में मिलने वाली हेयर केयर का इस्तेमाल करने हैं जिसमें केमिकल होने के कारण बाल और भी डैमेज होने लगते हैं। लेकिन घरेलू तरीकों से बालों को फिर से स्वस्थ और घना बनाया जा सकता है। ऐसे में प्याज और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन बालों को परफेक्ट पोषण देने के काम आ सकता है। यह बालों की रिग्रोथ में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसके गाइड और स्टेप बाय स्टेप तरीके को।

नारियल तेल और प्याज का कॉम्बिनेशन

नारियल तेल में पाए जाने वाले लॉरिक एसिड बालों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है। साथ ही स्कैल्प में नमी बनी रखता है और ड्रायनेस और खुजली से सुरक्षा करता है। वहीं प्याज का रस सल्फर से भरपूर होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाकर बालों की ग्रोथ तेज करता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण स्कैल्प इंफेक्शन से बचाते हैं। दोनों को मिलाकर लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जड़ों तक पोषण अच्छी तरह पहुंचता है।

प्याज का रस और नारियल तेल लगाने के असरदार तरीके

मेथड 1

  • 2 चम्मच प्याज का रस और 2 चम्मच नारियल तेल मिलाएं।
  • चाहें तो इसमें कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल या लैवेंडर ऑयल डाल सकते हैं।
  • हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें और 30–40 मिनट के लिए छोड़ दें।
  • इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें।

मेथड 2

  • एक पैन में नारियल तेल और प्याज का रस डालकर हल्की आंच पर गर्म करें।
  • ठंडा होने के बाद इसे बोतल में भरकर 5–6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
  • जब भी जरूरत हो, इस तेल को स्कैल्प और बालों पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर शैंपू से धो लें।

फायदे जो आपको नजर आएंगे

बालों का झड़ना धीरे-धीरे कम होगा, जिससे हेयर फॉल की समस्या से राहत मिलेगी। इसके नियमित इस्तेमाल से नए बाल उगने लगेंगे और पतले बाल भी पहले से ज्यादा घने और मजबूत दिखने लगेंगे। साथ ही, डैंड्रफ और खुजली जैसी परेशानियां कम होंगी और स्कैल्प हेल्दी बना रहेगा। नतीजतन, बाल पहले से ज्यादा चमकदार और हेल्दी लगने लगेंगे, जिससे उनकी नैचुरल ब्यूटी और भी निखरकर सामने आएगी।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

22 Aug 2025 08:58 am

