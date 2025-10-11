Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

Pimple Free Diwali: दिवाली से पहले ऐसे पा सकते है नेचुरल ग्लो, आज से ही शुरू करें ये स्किन केयर स्टेप्स

Pimple Free Diwali: त्योहारों में हर कोई चाहता है कि उसका फेस ग्लोइंग और क्लियर नजर आए। लेकिन त्योहारी तैयारियों, भागदौड़ और बदलते मौसम की वजह से चेहरे पर पिंपल्स, ड्रायनेस या डलनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 11, 2025

Pimple prevention, Diwali skincare, healthy skin tips, glowing skin,

Diwali Pre-Skincare Tips|फोटो सोर्स – Freepik

Pimple Free Diwali: पांच दिनों के त्योहार दिवाली पर लोग दूर-दराज के घर जाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, और जश्न मनाते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका फेस ग्लोइंग और क्लियर नजर आए। लेकिन त्योहारी तैयारियों, भागदौड़ और बदलते मौसम की वजह से चेहरे पर पिंपल्स, ड्रायनेस या डलनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिनसे आपकी स्किन साफ, बेदाग और हेल्दी बनी रहेगी।

फेसवॉश से करें दिन की शुरुआत


हर दिन की शुरुआत एक माइल्ड और नेचुरल फेसवॉश से करें। इससे चेहरे पर जमा धूल-मिट्टी और एक्स्ट्रा ऑयल हटता है, जिससे पिंपल्स होने की संभावना कम हो जाती है। यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो एलोवेरा या नीम बेस्ड फेसवॉश इस्तेमाल करें।

हफ्ते में दो बार करें स्क्रब

स्क्रबिंग से डेड स्किन हटती है और पोर्स साफ होते हैं, जिससे एक्ने का खतरा कम होता है। आप घर पर बना सकते हैं कॉफी और दही का स्क्रब इसके लिए 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच ताजा दही इन्हें मिलाकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

फेस पैक लगाना न भूलें

  • पपीता फेस पैकपपीता स्किन को एक्सफोलिएट करता है और दाग-धब्बों को हल्का करता है। इसके लिए मैश किया हुआ पका पपीता लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद धो लें। यह पैक आपकी त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में मदद करता है।
  • कॉफी-दही फेस पैककॉफी स्किन टोन को बेहतर बनाती है और दही त्वचा में नमी बनाए रखता है। 1 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच दही को अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। इस फेस पैक से आपकी त्वचा ताजी और खिली हुई दिखेगी।
  • हल्दी-दही फेस पैकहल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो पिंपल्स से लड़ने में मदद करते हैं। 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दही को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे 10-15 मिनट तक रखें और फिर धो लें। यह पैक पिंपल्स कम करने और स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए बेहद प्रभावी है।

नाइट स्किनकेयर रूटीन अपनाएं


रात को सोने से पहले स्किन की क्लीनिंग बेहद जरूरी है। फेसवॉश से चेहरा धोने के बाद एक हल्का मॉइश्चराइज़र लगाएं। चाहें तो एलोवेरा जेल या गुलाबजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्किन रातभर रिपेयर होती है और सुबह फ्रेश लुक मिलता है।

Published on:

11 Oct 2025 04:41 pm

