Pimple Free Diwali: दिवाली से पहले ऐसे पा सकते है नेचुरल ग्लो, आज से ही शुरू करें ये स्किन केयर स्टेप्स

Diwali Pre-Skincare Tips|फोटो सोर्स – Freepik
Pimple Free Diwali: पांच दिनों के त्योहार दिवाली पर लोग दूर-दराज के घर जाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, और जश्न मनाते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका फेस ग्लोइंग और क्लियर नजर आए। लेकिन त्योहारी तैयारियों, भागदौड़ और बदलते मौसम की वजह से चेहरे पर पिंपल्स, ड्रायनेस या डलनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिनसे आपकी स्किन साफ, बेदाग और हेल्दी बनी रहेगी।
हर दिन की शुरुआत एक माइल्ड और नेचुरल फेसवॉश से करें। इससे चेहरे पर जमा धूल-मिट्टी और एक्स्ट्रा ऑयल हटता है, जिससे पिंपल्स होने की संभावना कम हो जाती है। यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो एलोवेरा या नीम बेस्ड फेसवॉश इस्तेमाल करें।
स्क्रबिंग से डेड स्किन हटती है और पोर्स साफ होते हैं, जिससे एक्ने का खतरा कम होता है। आप घर पर बना सकते हैं कॉफी और दही का स्क्रब इसके लिए 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच ताजा दही इन्हें मिलाकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।
फेस पैक लगाना न भूलें
रात को सोने से पहले स्किन की क्लीनिंग बेहद जरूरी है। फेसवॉश से चेहरा धोने के बाद एक हल्का मॉइश्चराइज़र लगाएं। चाहें तो एलोवेरा जेल या गुलाबजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्किन रातभर रिपेयर होती है और सुबह फ्रेश लुक मिलता है।
