ब्यूटी टिप्स

Pre Bridal Hair Care Tips: दुल्हन के बालों के लिए 7 अहम हेयर केयर टिप्स, जो रख सकते हैं आपके बालों को खूबसूरत

Pre Bridal Hair Care Tips: अगर आप भी दुल्हन बनने जा रही हैं, तो आपके लिए कुछ हेयर केयर टिप्स तैयार किए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों की खूबसूरती को और भी निखार सकती हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 22, 2025

Pre bridal hair care tips, Bridal hair care routine, Beautiful bridal hair,

Hair care tips for brides|फोटो सोर्स - Grok

Pre Bridal Hair Care Tips: शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है, जब वह सबसे खूबसूरत और प्यारी नजर आती है। जैसे परफेक्ट लहंगा, चूड़ियां और सबसे जरूरी चमकदार बाल, सब कुछ उसके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं। ऐसे में, अगर आप भी दुल्हन बनने जा रही हैं, तो आपके लिए कुछ हेयर केयर टिप्स तैयार किए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों की खूबसूरती को और भी निखार सकती हैं।

तेल मालिश, बालों का असली पोषण

हर दुल्हन को हफ्ते में कम से कम दो बार गर्म तेल से सिर की मालिश जरूर करनी चाहिए। नारियल, बादाम या आंवला तेल आपके बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं और उन्हें मज़बूत बनाते हैं। हल्के हाथों से मालिश करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और बालों में नेचुरल शाइन आए।

सही शैम्पू और कंडीशनर का चुनाव

हर किसी के बालों की जरूरत अलग होती है। अगर आपके बाल ड्राय हैं तो मॉइश्चराइजिंग शैम्पू लें, और अगर ऑयली हैं तो क्लेरिफाइंग शैम्पू बेहतर रहेगा। कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प पर न लगाएं, इसे सिर्फ बालों की लंबाई और सिरों पर इस्तेमाल करें।

केमिकल ट्रीटमेंट से दूरी बनाएं

शादी से कम से कम दो महीने पहले किसी भी तरह के हेयर कलर, रीबॉन्डिंग या स्मूदनिंग से बचें। ये केमिकल्स बालों की नेचुरल स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर बदलाव चाहिए, तो हर्बल या अमोनिया-फ्री प्रोडक्ट्स चुनें।

घरेलू हेयर मास्क का कमाल

हफ्ते में एक बार घर पर बना हेयर मास्क लगाएं। एक आसान मास्क है , दही , शहद और नारियल तेल। इसे 30 मिनट तक बालों में रखें, फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे बालों में नमी बनी रहती है और वो सिल्की और स्मूद बनते हैं।

हीट स्टाइलिंग से पहले करें प्रोटेक्शन

अगर आप ब्लो ड्राय, स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग करती हैं, तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करें। बिना प्रोटेक्शन के हीट टूल्स बालों को रफ और डैमेज बना सकते हैं जो कि शादी के दिन बिल्कुल नहीं चाहिए।

संतुलित खानपान है सबसे जरूरी

खूबसूरत बाल सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी स्वस्थ होने चाहिए। प्रोटीन, आयरन, विटामिन E और बायोटिन से भरपूर खाना खाएं ,जैसे हरी सब्जियां, ड्राय फ्रूट्स, दालें और अंडे। भरपूर पानी पीना न भूलें।

समय पर ट्रिमिंग न भूलें

हर 6-8 हफ्ते में हल्की ट्रिमिंग जरूर करवाएं ताकि स्प्लिट एंड्स हट जाएं और बालों की ग्रोथ बेहतर हो। ट्रिमिंग से बाल ज्यादा घने और हेल्दी दिखते हैं और वेडिंग डे पर ये बात खास मायने रखती है।

Published on:

22 Oct 2025 04:55 pm

