Worst Food For Skin: स्किन हेल्थ को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं ये 7 फूड्स

Worst Food For Skin: अक्सर हम ओपन स्किन की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। लेकिन असली खूबसूरती तब ही आती है जब हमारी डाइट सही हो। हमारे लाइफस्टाइल में कौन-से आहार रोजाना शामिल होते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है स्किन को यंग और हेल्दी बनाए रखने के लिए।
अगर आपकी डेली डाइट में सही न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, तो इसका असर त्वचा पर साफ दिखाई देता है जैसे कि दाग-धब्बे, मुहांसे, समय से पहले एजिंग और ड्रायनेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि किन-किन चीजों के सेवन से स्किन हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, तो यहां ऐसे 7 फूड्स के बारे में बताया गया है, जो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हाई शुगर और कैफीन स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ड्रिंक्स शरीर से पानी खींच लेते हैं, जिससे स्किन डल और ड्राई दिखने लगती है।
मीठा खाने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन ज्यादा शुगर स्किन के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चीनी ग्लाइकेशन प्रोसेस को बढ़ाती है, जिससे कोलेजन टूटने लगता है और स्किन पर झुर्रियां जल्दी नजर आने लगती हैं।
समोसा, पकौड़े या फ्रेंच फ्राइज जैसे डीप-फ्राइड फूड्स सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाते बल्कि स्किन में भी इंफ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। इनके ज़्यादा सेवन से स्किन पर पिंपल्स और डलनेस बढ़ सकती है।
पैकेट में मिलने वाले नूडल्स, चिप्स या रेडी-टू-ईट फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स और सोडियम की मात्रा बहुत होती है। ये स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं और ग्लो को कम कर देते हैं।
व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्री और पास्ता जैसे रिफाइंड कार्ब्स का ज्यादा सेवन ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। इसका असर स्किन पर एक्ने और ऑयलीनेस के रूप में देखने को मिलता है।
रेड मीट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसका अधिक सेवन स्किन पर फ्री-रेडिकल डैमेज बढ़ा सकता है। इससे झुर्रियां जल्दी आ सकती हैं और स्किन एजिंग फास्ट हो सकती है।
कुछ लोगों में डेयरी का ज्यादा सेवन एक्ने और स्किन इंफ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। खासतौर पर हाई-फैट मिल्क प्रोडक्ट्स स्किन हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं।