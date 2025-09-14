Patrika LogoSwitch to English

Rice Flour For Skin: 3 आसान घरेलू चीजें मिलाकर बनाएं चावल का फेस पैक, चेहरा दिख सकता है दमकता हुआ

Rice Flour For Skin: अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं, तो घरेलू नुस्खे न सिर्फ किफायती होते हैं, बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इन्हीं में से एक है चावल का आटा (Rice Flour), जिसे स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 14, 2025

rice flour for skin, Skincare, Rice Flour For Skin, rice flour skincare tips, DIY rice flour face mask
Homemade rice flour face pack|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Rice Flour For Skin: सुंदर और चमकदार त्वचा की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन आजकल के फैशन और ब्यूटी की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग खूबसूरत दिखने के लिए केमिकल से बनाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनकी स्किन धीरे-धीरे खराब होने लगती है, जिससे त्वचा उम्र से पहले ही डल और मुरझाई हुई दिखने लगती है।अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं, तो घरेलू नुस्खे न सिर्फ किफायती होते हैं, बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इन्हीं में से एक है चावल का आटा (Rice Flour), जिसे स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।
आइए जानते हैं कि राइस फ्लोर को कैसे लगाएं ताकि आपकी स्किन पर जल्दी असर दिखे और वह प्राकृतिक रूप से दमक उठे।

चावल का आटा और शहद फेस पैक

यह पैक ड्राई स्किन वालों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और रूखेपन को दूर करता है। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा लें, उसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा गुलाबजल मिलाएं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। यह पैक त्वचा को नमी प्रदान करता है, मुलायम बनाता है और नैचुरल ग्लो लाने में मदद करता है।

कैसे लगाएं: चेहरे पर लगाकर 15–20 मिनट छोड़ दें। फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।यह पैक स्किन को मॉइश्चराइज करता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है।

चावल का आटा और दही फेस पैक

अगर आपकी स्किन डल और थकी हुई दिखती है, तो यह फेस पैक आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच चावल का आटा लें और उसमें 1 चम्मच ताज़ा दही मिलाएं। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। यह पैक स्किन को नैचुरल रूप से एक्सफोलिएट करता है, नमी प्रदान करता है और चेहरे पर एक ताजा और दमकती हुई चमक लाता है।

कैसे लगाएं: चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और 15 मिनट तक छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से धो लें। यह पैक स्किन को डीप क्लीन करता है और नैचुरल ब्राइटनेस लाता है।

चावल का आटा और एलोवेरा जेल फेस पैक

पिंपल्स और दाग-धब्बों से परेशान लोगों के लिए यह फेस पैक बेहद लाभकारी हो सकता है। इसे तैयार करने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा लें और उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की भी मिला सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। यह पैक त्वचा को ठंडक पहुंचाता है, पिंपल्स को सूखाता है और दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से स्किन साफ़, फ्रेश और हेल्दी दिखने लगती है।

कैसे लगाएं: चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ें और फिर धो लें।यह पैक स्किन को ठंडक देता है, दाग-धब्बे हल्के करता है और पिंपल्स की समस्या कम करता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

14 Sept 2025 01:03 pm

