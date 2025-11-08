Wedding Skincare Tips: बहन की शादी है और पार्लर जाने का समय नहीं? तो लगाएं कोको पाउडर फेस पैक, पा सकते हैं इंस्टेंट ग्लो

Wedding Skincare Tips: शादी का मौसम हो और अपनी ही बहन की शादी की तैयारियां चल रही हों, तो खुद के लिए वक्त निकालना आसान नहीं होता। मेकअप और पार्लर विजिट की प्लानिंग अक्सर लिस्ट के आखिरी में रह जाती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी त्वचा शादी वाले फंक्शन में भी नेचुरली ग्लो करे, तो घबराने की जरूरत नहीं। बस किचन में मौजूद कोको पाउडर से बना ये आसान फेस पैक आपकी त्वचा को देगा इंस्टेंट ग्लो और फ्रेश लुक, वो भी बिना पार्लर गए।