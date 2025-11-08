Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Wedding Skincare Tips: बहन की शादी है और पार्लर जाने का समय नहीं? तो लगाएं कोको पाउडर फेस पैक, पा सकते हैं इंस्टेंट ग्लो

Wedding Skincare Tips: शादी-त्योहार और घर के कामों में व्यस्त रहने से अक्सर खुद के लिए वक्त नहीं मिलता और चेहरे की केयर पिछड़ जाती है। अगर आप भी टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, तो ये इंस्टेंट ग्लो टिप्स आपके लिए परफेक्ट हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 08, 2025

instant glow for wedding,best face pack for glowing skin,home remedies for instant glow,

wedding beauty tips at home|फोटो सोर्स – Grok@AI

Wedding Skincare Tips: शादी का मौसम हो और अपनी ही बहन की शादी की तैयारियां चल रही हों, तो खुद के लिए वक्त निकालना आसान नहीं होता। मेकअप और पार्लर विजिट की प्लानिंग अक्सर लिस्ट के आखिरी में रह जाती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी त्वचा शादी वाले फंक्शन में भी नेचुरली ग्लो करे, तो घबराने की जरूरत नहीं। बस किचन में मौजूद कोको पाउडर से बना ये आसान फेस पैक आपकी त्वचा को देगा इंस्टेंट ग्लो और फ्रेश लुक, वो भी बिना पार्लर गए।

चेहरे पर कैसे लगाएं कोको पाउडर ( How to Apply Cocoa Powder on Face)

  • कोको पाउडर – 2 चम्मच
  • कॉफी पाउडर – 1 चम्मच
  • दही – 2 चम्मच
  • नारियल का दूध –जरूरत के अनुसार

कैसे बनाएं कोको पाउडर फेस पैक ( How to Make Cocoa Powder Face Pack)

  • एक साफ कटोरी में कोको पाउडर और दही को अच्छी तरह मिलाएं।
  • अब इसमें कॉफी पाउडर डालकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें।
  • अगर मिश्रण ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा नारियल का दूध मिलाएं।
  • ध्यान रखें कि पैक बहुत पतला न हो, ताकि चेहरे पर आसानी से टिक सके।
  • अब इसे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं और 15–20 मिनट तक सूखने दें।
  • सूखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें और हल्के हाथों से चेहरा पोंछ लें।

चेहरे पर कोको पाउडर लगाने के फायदे ( Benefits of Cocoa Powder on Face)

  • ग्लोइंग स्किन देता है- कोको पाउडर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन की गहराई से सफाई करते हैं और डलनेस को दूर करते हैं।
  • टैनिंग और डार्कनेस घटाता है-सूरज की रोशनी और प्रदूषण से हुए डैमेज को ये पैक कम करने में मदद करता है।
  • स्किन को सॉफ्ट बनाता है- दही और नारियल दूध के साथ मिलकर कोको पाउडर स्किन को मॉइस्चराइज करता है और नेचुरल स्मूदनेस लाता है।
  • ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है- कॉफी में मौजूद कैफीन स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाकर नेचुरल रेडियंस देता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Bridal Glowing Juice: शादी के दिन ग्लो करने के लिए, दुल्हन रोजाना पी सकती है ये 4 होममेड नेचुरल जूस
ब्यूटी टिप्स
Best drinks for glowing skin, Indian bridal glow secrets, Wedding day skincare routine,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Nov 2025 10:52 am

Published on:

08 Nov 2025 10:50 am

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Wedding Skincare Tips: बहन की शादी है और पार्लर जाने का समय नहीं? तो लगाएं कोको पाउडर फेस पैक, पा सकते हैं इंस्टेंट ग्लो

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Rashmika Mandanna Diet: एप्पल साइडर विनेगर और 1 लीटर पानी, एक्ट्रेस के डाइट सीक्रेट्स जो उन्हें बनाते हैं फिट और ग्लोइंग

Rashmika Mandanna fitness secrets, Rashmika Mandanna beauty tips, Rashmika Mandanna glowing skin,
लाइफस्टाइल

Raw Papaya Vs Ripe Papaya: कौन रख सकता है स्कैल्प को हेल्दी और बालों को झड़ने से दूर?

Raw Papaya Vs Ripe Papaya , hair carev tips ,
लाइफस्टाइल

Winter Hair Care: क्या सच में सर्दियों में नारियल तेल देता है बालों को पोषण, एक्सपर्ट से जानिए

Is coconut oil good for winters,Is oiling hair good in winter,Is coconut oil good for the cold,
ब्यूटी टिप्स

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips, Aishwarya Rai Bachchan , Aishwarya Rai Bachchan photo,
ब्यूटी टिप्स

Dark Chocolate सिर्फ खाने के लिए नहीं, यह आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी भी बना सकती है

Dark Chocolate For Glowing Skin,Dark Chocolate , Dark Chocolate for skin,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.