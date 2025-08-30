Beawar: 9वीं-12वीं में पढ़ रही बहनों की ऐसे हुई दर्दनाक मौत, एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो रो पड़ा पूरा गांव

Rajasthan News: ब्यावर के टॉडगढ़ क्षेत्र के बड़ी का चौड़ा गांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में दो सगी बहनों की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान 17 वर्षीय नेहा और 15 वर्षीय प्रमिला के रूप में हुई है। दोनों सगी बहनें किसान कल्याण सिंह की बेटियां थीं।
जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर नेहा और प्रमिला अपने घर के पास बकरियां चराने गई थीं। बकरियों को पानी पिलाने के लिए जब दोनों बहनें नजदीकी एनीकट (छोटा तालाब) पर पहुंचीं तो अचानक नेहा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। अपनी बड़ी बहन को डूबता देख छोटी बहन प्रमिला भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी लेकिन दोनों ही बहनें गहरे पानी से बाहर नहीं निकल सकीं।
गांव के लोगों ने जब लड़कियों की चीख-पुकार सुनी तो वे मौके पर दौड़े और उन्हें बाहर निकाला। लेकिन तब तक दोनों बहनों की मौत हो चुकी थी।
सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल तारु सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और फिर परिजनों को सौंप दिए गए। शुक्रवार को गांव में दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया गया।
नेहा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा थी जबकि प्रमिला कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। पढ़ाई में होशियार इन दो बहनों की अचानक हुई मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मोहल्ले और स्कूल में भी मातम छा गया।