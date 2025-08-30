Beawar: 9वीं-12वीं में पढ़ रही बहनों की ऐसे हुई दर्दनाक मौत, एक साथ हुआ अंतिम संस्कार तो रो पड़ा पूरा गांव

जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर नेहा और प्रमिला अपने घर के पास बकरियां चराने गई थीं। बकरियों को पानी पिलाने के लिए जब दोनों बहनें नजदीकी एनीकट (छोटा तालाब) पर पहुंचीं तो अचानक नेहा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। अपनी बड़ी बहन को डूबता देख छोटी बहन प्रमिला भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी लेकिन दोनों ही बहनें गहरे पानी से बाहर नहीं निकल सकीं।