वैष्णो देवी हादसा: 2 सगे भाइयों की मौत से पिता और पत्नियां अनजान, बच्चों संग कर रही सकुशल लौटने का इंतजार

2 Real Brother Died In Vaishno Devi landslide: वैष्णो देवी में हुए हादसे से एक तरफ पूरे जिले में गम है तो दूसरी तरफ परिजनों की आंखें गुरुवार को अपनों की राह तकती रही। हर कोई यही कह रहा है कि जम्मू में बाढ़ जैसे हालात है। इसलिए अनिल, अरविंद और गजानंद से बातचीत नहीं हो पा रही है। कॉलोनी के कई लोगों को अरविन्द और अनिल के आने के साथ माता रानी के प्रसाद का इंतजार है।