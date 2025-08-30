हाईवे प्रोजेक्ट कार्य में विलंब पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जताई नाराजगी, रोड कटिंग करवाकर देखी गुणवत्ता

ब्यावर। उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने मसूदा से ब्यावर के बीच राज्य राजमार्ग के गोयला सेक्शन पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में चल रही देरी पर नाराजगी जताकर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अंधेरी देवरी विद्यालय के पास सीसी रोड की गुणवत्ता, मोटाई, चौड़ाई तथा रोड कटिंग की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने नाले से जुड़े अतिक्रमण की स्थिति का भी जायज़ा लिया।
मसूदा–ब्यावर हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 66.77 किलोमीटर लंबे खंड का काम चल रहा है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शुक्रवार को देवमाली से जोधपुर जाते समय इसका निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला सड़क के काफी निकट स्थित है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवज़ा दिया जा चुका है और नाले का निर्माण सड़क से उचित दूरी पर किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुआवजा प्रकरण की पुनः जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में 9-10 माह की देरी पर असंतोष जताकर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग एवं राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि 2-3 माह में सड़क निर्माण एवं नाले से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि परियोजना के तहत 66.77 किलोमीटर लंबे खंड के विकास एवं अनुरक्षण के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कार्य किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी ने देवमाली में भगवान देवनारायण के दर्शन किए। यहां से जोधपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान वे कुछ देर के लिए ब्यावर-पिंडवाडा राजमार्ग पर रुकी। यहां पर भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष कानाराम गुर्जर ने बताया कि उपमुख्यंत्री कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जोधपुर के लिए रवाना हुईं।