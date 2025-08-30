Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ब्यावर

हाईवे प्रोजेक्ट कार्य में विलंब पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जताई नाराजगी, रोड कटिंग करवाकर देखी गुणवत्ता

दीया कुमारी ने मसूदा से ब्यावर के बीच राज्य राजमार्ग के गोयला सेक्शन पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में चल रही देरी पर नाराजगी जताई।

ब्यावर

Santosh Trivedi

Aug 30, 2025

diya ji
Photo- Patrik

ब्यावर। उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने मसूदा से ब्यावर के बीच राज्य राजमार्ग के गोयला सेक्शन पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में चल रही देरी पर नाराजगी जताकर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अंधेरी देवरी विद्यालय के पास सीसी रोड की गुणवत्ता, मोटाई, चौड़ाई तथा रोड कटिंग की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने नाले से जुड़े अतिक्रमण की स्थिति का भी जायज़ा लिया।

हाईवे प्रोजेक्ट का चल रहा कार्य

मसूदा–ब्यावर हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 66.77 किलोमीटर लंबे खंड का काम चल रहा है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शुक्रवार को देवमाली से जोधपुर जाते समय इसका निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला सड़क के काफी निकट स्थित है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवज़ा दिया जा चुका है और नाले का निर्माण सड़क से उचित दूरी पर किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बीजेपी विधायक की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट, ICU में भर्ती, कार के उड़े परखच्चे
उदयपुर
BJP MLA Accident

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुआवजा प्रकरण की पुनः जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में 9-10 माह की देरी पर असंतोष जताकर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

तीन माह में पूरा कर देंगे शेष कार्य

Photo- Patrika

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग एवं राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि 2-3 माह में सड़क निर्माण एवं नाले से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि परियोजना के तहत 66.77 किलोमीटर लंबे खंड के विकास एवं अनुरक्षण के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कार्य किया जा रहा है।

राजमार्ग पर किया स्वागत

उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी ने देवमाली में भगवान देवनारायण के दर्शन किए। यहां से जोधपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान वे कुछ देर के लिए ब्यावर-पिंडवाडा राजमार्ग पर रुकी। यहां पर भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष कानाराम गुर्जर ने बताया कि उपमुख्यंत्री कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जोधपुर के लिए रवाना हुईं।

ये भी पढ़ें

भजनलाल सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, टोल दरें कम… AIIMS की तर्ज पर बनेगा RIMS; जानें कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 01:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / हाईवे प्रोजेक्ट कार्य में विलंब पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जताई नाराजगी, रोड कटिंग करवाकर देखी गुणवत्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.