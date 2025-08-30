हाईवे प्रोजेक्ट कार्य में विलंब पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जताई नाराजगी, रोड कटिंग करवाकर देखी गुणवत्ता

ब्यावर। उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने मसूदा से ब्यावर के बीच राज्य राजमार्ग के गोयला सेक्शन पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में चल रही देरी पर नाराजगी जताकर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अंधेरी देवरी विद्यालय के पास सीसी रोड की गुणवत्ता, मोटाई, चौड़ाई तथा रोड कटिंग की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने नाले से जुड़े अतिक्रमण की स्थिति का भी जायज़ा लिया।