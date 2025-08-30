Patrika LogoSwitch to English

ब्यावर

Good News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दे दी बड़ी खुशखबरी, देवमाली मंदिर तक बनेगा रोप-वे, 25 करोड़ की लागत से होगा सड़कों का निर्माण

Ropeway In Devmali Devnarayan Mandir: उन्होंने कहा कि देवमाली में विकास कार्यों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देवमाली को विभिन्न मार्गों से जोड़ने के लिए 25 करोड की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है।

ब्यावर

Akshita Deora

Aug 30, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि देवमाली में भगवान देवनारायण मंदिर तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही रोप वे का निर्माण करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को देवमाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि देवमाली में विकास कार्यों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देवमाली को विभिन्न मार्गों से जोड़ने के लिए 25 करोड की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। जिसके तहत खरवा, शेरगढ, धोलादाता से देवमाली तक एवं मंदिर परिसर से देवमाली के मुय द्वार तक सडक निर्माण करवाया जाएगा।

राज्य सरकार करा रही काम

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि देवमाली के विकास के लिए राज्य सरकार कई कार्य करा रही है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाणा ने कहा कि सरकार द्वारा देवमाली में विकास कार्य तेजगति से कराए जाने से गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किए जाने से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटको को सुविधाएं मिल सकेंगी। सरपंच प्रतिनिधि पीरू गुर्जर ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का चुनरी ओढ़ाकरएवं विधायक कानावत एवं भडाणा का साफा पहनाकर स्वागत किया गया।

केन्द्रीय मंत्री चौधरी ने की 25 लाख की घोषणा


देवमाली में शनिवार को भगवान देवनारायण के मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के लिए शुक्रवार को दिनभर श्रद्धालुओं के पैदल जत्थों के आने का सिलसिला जारी रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व सांसद भागीरथ चौधरी ने मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मेला प्रांगण में झूले एवं दुकानें आदि लगाने के साथ ही मेले में व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी दीपशिखा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मेले में साफ-सफाई के इंतजाम के साथ ही मेलार्थियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। सांसद एवं केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने शुक्रवार को देवनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस मौके पर चौधरी ने मेला प्रांगण में निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रूपए की घोषणा की। इस दौरान मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, योगेन्द्र सिंह राठौड, हरि सिंह राठौड, मनोज जेथलिया सहित कई अन्य मौजूद रहे।

फोटो: पत्रिका

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की पूजा

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को देवमाली के भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ने पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पैदल पहुंचकर दर्शन व पूजा-अर्चना की। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री के देवमाली पहुंचने पर जिला कलक्टर कमलराम मीना ने उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पुलिस उप अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा, एडीएम मोहन लाल खटनावलिया, अधिशासी अभियंता खेमाराम चौधरी, उपखंड अधिकारी दीपशिखा कालवी, मसूदा थानाधिकारी गणपतराम, विकास अधिकारी संदेश पाराशर सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Updated on:

30 Aug 2025 03:10 pm

Published on:

30 Aug 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / Good News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दे दी बड़ी खुशखबरी, देवमाली मंदिर तक बनेगा रोप-वे, 25 करोड़ की लागत से होगा सड़कों का निर्माण

