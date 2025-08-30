Good News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दे दी बड़ी खुशखबरी, देवमाली मंदिर तक बनेगा रोप-वे, 25 करोड़ की लागत से होगा सड़कों का निर्माण



देवमाली में शनिवार को भगवान देवनारायण के मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के लिए शुक्रवार को दिनभर श्रद्धालुओं के पैदल जत्थों के आने का सिलसिला जारी रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व सांसद भागीरथ चौधरी ने मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मेला प्रांगण में झूले एवं दुकानें आदि लगाने के साथ ही मेले में व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी दीपशिखा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मेले में साफ-सफाई के इंतजाम के साथ ही मेलार्थियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। सांसद एवं केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने शुक्रवार को देवनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस मौके पर चौधरी ने मेला प्रांगण में निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रूपए की घोषणा की। इस दौरान मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, योगेन्द्र सिंह राठौड, हरि सिंह राठौड, मनोज जेथलिया सहित कई अन्य मौजूद रहे।