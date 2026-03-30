Beawar News: घर से बहते पानी ने खोला डबल मर्डर का राज; घर में मिले रिटायर्ड शिक्षक दंपती के शव, इलाके में सनसनी

इसके बाद पड़ोसियों ने दंपती के रिश्तेदार को सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर रिश्तेदार ने घर का दरवाजा खोला और अंदर विनोद कुमार शर्मा और पूर्णिमा शर्मा मृत अवस्था में पाए। पास ही लोहे का सरिया पड़ा था। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दंपती की हत्या सरियों से पीट-पीटकर की गई। दंपती की हत्या से कॉलोनी में दहशत का माहौल हो गया और लोग घटना को लेकर चर्चा करते नजर आए। मृतक दंपती का पुत्र बाहर रहता है जिसे पुलिस ने सूचना देकर बुलाया है।