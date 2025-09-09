CG Suicide: घूमने जाना कहकर निकला घर से, पेड़ पर लटकी मिली 20 साल के युवक की लाश

CG Suicide: देवरबीजा चौकी के ग्राम किरकी में धीरज वर्मा 20 साल ने खेत के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना पर लिया है। मृतक का पीएम जिला अस्पताल में कराया गया है। बताया गया कि मृतक धीरज वर्मा अपने घर वालों को घूमने जाने की बात कह कर निकाला था जो वापस नहीं आया।
युवक के घर नहीं आने पर परिवार वालों ने तलाश की तो रविवार की शाम युवक गांव के नोहरी खार के पेड़ पर फांसी पर झूलता हुआ मिला। जिसे परिवार के लोगो ने जीवित होने की उम्मीद में लेकर आए थे पर घर लाने पर उसकी मौत हो चुकी थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को जिला अस्पताल भेजकर पीएम कराया इसके बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया। मामले में रिर्पोटकर्ता दिलीप वर्मा की रिर्पोट पर मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना पर लिया है।