CG Suicide: घूमने जाना कहकर निकला घर से, पेड़ पर लटकी मिली 20 साल के युवक की लाश

CG Suicide: देवरबीजा चौकी के ग्राम किरकी में धीरज वर्मा 20 साल ने खेत के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना पर लिया है। मृतक का पीएम जिला अस्पताल में कराया गया है। बताया गया कि मृतक धीरज वर्मा अपने घर वालों को घूमने जाने की बात कह कर निकाला था जो वापस नहीं आया।