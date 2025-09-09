CG Accident: चार लोगों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, एक युवक की मौत, दो घायल

CG Accident: बेमेतरा-दुर्ग मार्ग में रविवार को कार के पलटने से एक युवक की मौत हो गई वही कार में सवार दो युवक घायल हुए है। मृतक युवक कृष्णा यादव भिलाई निवासी बताया गया। हादसे के दौरान कार में चार व्यक्ति सवार थे जिसमे दो लोगों को चोट पहुंची है। मृतक के परिजन शाम को जिला अस्पताल पहुंचे जहां से शव को बगैर पीएम कराए अपने साथ ले गए।
देवरबीजा प्रभारी रेशम भास्कर ने बताया कि परिजन जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को लिखित में पीएम नहीं कराने का आवेदन देकर शव लेकर चले गए। हादसे में घायल कुलेश्वर यादव व डिकेश साहू को देवरबीजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भिलाई से कार से ग्राम रौंदा जाते समय देवरबीजा चौकी क्षेत्र के ग्राम केशडबरी में चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे कार में सवार चार युवक मेें से युवक कृष्णा यादव वाहन में दब गया था।
घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगो की मदद से जेसीबी बुलाकर वाहन को सीधा किया गया। जिसके बाद युवक को उपचार के लिए भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टर ने मौत होने की पुष्टि की। वहीं घायल युवकों को उपचार के लिए देवरबीजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद जिला अस्पताल पहुंचे परिजन मृतक का पीएम नहीं कराने पर अड़ गए। अंत में डॉक्टर को लिखित में आवेदन देकर शव को साथ ले गए।