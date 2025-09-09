CG Accident: चार लोगों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, एक युवक की मौत, दो घायल

देवरबीजा प्रभारी रेशम भास्कर ने बताया कि परिजन जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को लिखित में पीएम नहीं कराने का आवेदन देकर शव लेकर चले गए। हादसे में घायल कुलेश्वर यादव व डिकेश साहू को देवरबीजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भिलाई से कार से ग्राम रौंदा जाते समय देवरबीजा चौकी क्षेत्र के ग्राम केशडबरी में चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे कार में सवार चार युवक मेें से युवक कृष्णा यादव वाहन में दब गया था।