CG News: बिना नंबर प्टेट के गाड़ी में शराब तस्करी, अनियंत्रित होकर पलटी कार, 12 पेटी फूटी

CG News: शराब तस्करो के गुर्गे इतने नशे में थे की साकरा मोड़ पर गाड़ी को पलटा दिया। तस्करो का हौसला इतना बुलंद है कि रात को नहीं दिन में ही मार्ग से अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं।

बेमेतरा

Love Sonkar

Sep 12, 2025

लाल कलर की आल्टो कार पलटी (Photo Patrika)

CG News: बेरला साकरा मुख्य मार्ग में 10 सितंबर को बिना नंबर प्लेट की लाल कलर की आल्टो कार से सुबह 11 बजे तक अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। शराब तस्करो के गुर्गे इतने नशे में थे की साकरा मोड़ पर गाड़ी को पलटा दिया। तस्करो का हौसला इतना बुलंद है कि रात को नहीं दिन में ही मार्ग से अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं।

मामले में मुख्य मार्ग में शराब की गाड़ी के पलटने के बाद लोगों की भीड़ लग गयी जिसके बाद कार्रवाई की गई। ऐसा लगता है विभागों ने नहीं प्रकृति ने गाड़ी पकड़ा दी। बिना नंबर प्टेट की गाड़ी में पूरी तरह से शराब से भरी थी। ड्राईवर भी नशे मे था लगभग 12 पेटी शराब फूट गयी व 4 पेटी को जब्त किया गया।

मामले में दो लोगों पर की गई कार्रवाई

200 पौव्वा की जब्ती कर कार्यवाही की गयी गाड़ी पलटने के बाद बेरला पुलिस के द्वारा दो लोगों के खिलाफ 35 (2) के तहत कार्रवाई की गई। अनिल पारधी पिता चंदन पारधी 24 वर्ष ग्राम बोरसी थाना कंडरका, हरीशचंन्द पारधी पिता मोहन पारधी 32 वर्ष ग्राम बोरसी पर कार्रवाई की गई।

एक आरक्षक की मिलीभगत की चर्चा

पूरे मामले मे बेरला थाने के एक आरक्षक की भूमिका संदेह के घेरे में हैं। तस्करो के साथ मिलीभगत कर गाड़ियों को निकालने की चर्चा है। मामले मे बेरला एसडीओपी विनय साहू का कहना है की कार्यवाही की जायेगी।

अपराध चरम पर: छाबड़ा

मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा का कहना है मुय मार्ग पर दिन दहाडे़ गाड़ी का पलटना संदेह को जन्म देता है। पूरे जिले मे अपराध चरम पर है। मुख्य सरगना को छोड़ प्यादो पर कार्रवाई की जा रही है। शराब कहां की थी कहां जा रही है पता करना किसका काम है।

बेरला शराब भट्ठी से ही सप्लाई

मामले मे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बेरला शराब भठ्ठी से ही शराब कोचियों को सप्लाई की जा रही थी। शराब में बैच नंबर भी है मगर आबकारी विभाग गहरी नीद में सोया दिखता है। जिला आबकारी अधिकारी पलकनाथ को मामले की जानकारी के लिये फोन लगाया गया लेकिन फोन रिसीव नहीं किया।

मुख्य सरगना हुआ फरार

मामले में मुख्य तस्कर पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रो से जानकारी मिल रही है की डूमर क्षेत्र का बड़ा तस्कर है व लगातार क्षेत्र में सक्रिय है।

12 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: बिना नंबर प्टेट के गाड़ी में शराब तस्करी, अनियंत्रित होकर पलटी कार, 12 पेटी फूटी

