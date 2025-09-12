CG News: बिना नंबर प्टेट के गाड़ी में शराब तस्करी, अनियंत्रित होकर पलटी कार, 12 पेटी फूटी

CG News: बेरला साकरा मुख्य मार्ग में 10 सितंबर को बिना नंबर प्लेट की लाल कलर की आल्टो कार से सुबह 11 बजे तक अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। शराब तस्करो के गुर्गे इतने नशे में थे की साकरा मोड़ पर गाड़ी को पलटा दिया। तस्करो का हौसला इतना बुलंद है कि रात को नहीं दिन में ही मार्ग से अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं।