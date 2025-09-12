CG News: शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, इधर बच्चे की पिटाई करने वाली प्रधान पाठिका निलंबित

जारी आदेश में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेकर उक्त शिकायत की जांच दो सदस्यी जांच दल द्वारा कराई गई है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार कक्षा 7वीं के छात्र भावेश साहू व हिमांशु निर्मलकर द्वारा भोजन अवकाश के समय आपस में मारपीट करने पर प्रधानपाठिका डेजी जॉय द्वारा लडाई छुड़वाया गया। वहीं बंद कमरे में बच्चों को मारा गया। जांच में यह भी प्रतिवेदित है कि प्रधान पाठिका डेजी जॉय, शिक्षक कुंदन लाल लोनिया, मनोज वर्मा विलंब से शाला पहुंचते हैं। शिक्षक वर्मा 22 अगस्त 2025 से बिना किसी सूचना व आवेदन के शाला से अनुपस्थित है।