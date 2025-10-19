CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में दीपावली त्योहार के प्रथम दिन धनतेरस पर बाजार में खूब रौनक रही। शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे ग्राहकों की वजह से बाजार में धन की वर्षा हुई है। आज सबसे अधिक सोना-चांदी के जेवर, बर्तन व दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई है। शुक्रवार के बाद आज दूसरे दिन बेहतर कामकाज होने से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी।
शहर के नवीन बाजार, सदर बाजार और शीतला मंदिर रोड पर ग्राहकों की भारी भीड़ होने की वजह से पैर रखने के लिए जगह तक नहीं बची थी। स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम भी गश्त पर रही। धनतेरस के दिन शहर में लगभग 20 करोड़ रूपए का कारोबार होने का अनुमान है। विशेष अवसर होने की वजह से गिलास से लेकर लक्जरी कार तक की बिक्री हुई है। जिलेभर में बेहतर कामकाज होने की जानकारी सामने आई है।
त्यौहार के तीन दिन पूर्व ग्राहकी की कमी से परेशान हो रहे दुकानदारों को राहत मिली है। नवीन बाजार में आज 50 फूलमाला, 20 मिट्टी के दीये बेचने वाले, रंगोली, लाई-बताशा व अन्य दुकान खोले गए थे। दुकानदारों ने सुबह 6 बजे से दुकान लगाना शुरू कर दिया था। प्रदीप साहू ने बताया कि सुबह से ही आसपास मिट्टी के सामान बेचने वाले व दुर्ग से भी बर्तन बेचने वाले पहुंचे थे।
इस बार वाचनालय के पीछे गली में भी पहले की अपेक्षा अधिक दुकानें लगाई गईं थीं। बाजार में झाड़ू, फूल, धान फूल व अन्य सामान भी बेचे गए। सभी तरह के कारोबार बेहतर हुआ। कपडा दुकानों में भी अधिक ग्राहकी देखी गई। अपने परिजनों के साथ आए बच्चोें ने मनपंसद परिधानों की खरीदी की। दुकानदार तेजिंदर चावला ने बताया कि महिलाओं ने भी जमकर खरीदारी की।
धनतेरस की परंपरा को निभाते हुए लोगों ने इस बार बर्तन, सोना-चांदी की खरीदी की है। शहर के राम मदिंर के सामने, शीतला मंदिर पालिका कॉप्लेक्स, सदर रोड के बर्तन दुकानों में थाली, लोटा, मग, गिलास व हंडा की भी खरीदी की गई । दुकानदार मनीष सोनी ने बताया कि त्यौहार का असर दिखाई दिया है। सुबह से ही ग्राहक पहुंचने लगे थे। घरेलू उपयोग के लिए जरूरी फ्रीज, मिक्सर, जुसर, बर्तन व अन्य चीजें भी खरीदी की गईं।
जिले में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना डॉक्टरों ने की। जिले में संचालित सभी औषधालयों में देवपूजा कर सभी की बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की गई। डॉ अजय कुमार देशमुख ने बताया कि ग्राम मउ के औषधालय में भी भगवान धन्वंतरि की पूजा कर लोगों के स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रार्थना की गई।
पंडित श्रीनिवास द्विवेदी ने बताया कि पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वन्तरी का जन्म हुआ था और भगवान धन्वन्तरी जब प्रकट हुए थे तब वे हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। तब से धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी शुभ माना जाता है। इनके अलावा धनतेरस पर चांदी खरीदने की भी परंपरा है।
इसके पीछे मान्यता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है। इससे मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर धन वस्तु खरीदने से उनकी तेरह गुणा वृद्धि होती है। बहरहाल ग्राहक अपने क्षमता के अनुसार सोने व चांदी के जेवर लेने पहुंचे थे।
जिला मुयालय के रायपुर रोड़ के सभी दोपहिया शो रूम में वाहन लेने वालों की भीड़ रही है। भीड़ की संभावना को देखते हुए पूर्व में बाइक बुक करा चुके खरीदादार पूजा-पाठ करने के बाद अपनी बाइक लेकर रवाना हुए। फसल पकने के बाद जरूरत को देखते हुए किसानों ने ट्रेक्टर, थ्रेसर, ट्राली व हार्वेस्टर की भी खरीदारी की। जानकार शुुभम दुबे ने बताया कि समय अच्छा है।
दिवाली में हार्वेस्टर खरीदने के बाद फसल काटकर किसान अपनी आय भी बढ़ाते हैं। ट्रेक्टर के विभिन्न शोरूम रूम से लगभग 40 ट्रेक्टर की बिक्री हुई है। बेमेतरा परिवहन अधिकारी अरविन्द भगत ने बताया, फिलहाल अभी ब्रिकी का वास्तविक ब्यौरा अभी नहीं बताया जा सकता है।
