CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन…

शहर के नवीन बाजार, सदर बाजार और शीतला मंदिर रोड पर ग्राहकों की भारी भीड़ होने की वजह से पैर रखने के लिए जगह तक नहीं बची थी। स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम भी गश्त पर रही। धनतेरस के दिन शहर में लगभग 20 करोड़ रूपए का कारोबार होने का अनुमान है। विशेष अवसर होने की वजह से गिलास से लेकर लक्जरी कार तक की बिक्री हुई है। जिलेभर में बेहतर कामकाज होने की जानकारी सामने आई है।