बेमेतरा

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..

CG News: बेमेतरा जिले के लावतारा गांव में एक ही परिवार की पार्टी के बाद 25 लोग फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए। पार्टी में परोसे गए चना मसाला खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।

less than 1 minute read

बेमेतरा

image

Shradha Jaiswal

Oct 17, 2025

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..(photo-patrika)

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के लावतारा गांव में एक ही परिवार की पार्टी के बाद 25 लोग फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि पार्टी में परोसे गए चना मसाला खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टी-दस्त और चक्कर की शिकायत के बाद सभी को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

CG News: फूड प्वाइजनिंग की बड़ी घटना

स्थिति गंभीर होने पर आठ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि एक मरीज को बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर खाद्य सामग्री के नमूने जब्त किए हैं और जांच शुरू कर दी है।

गांव में घटना के बाद हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में खाद्य सामग्री के खराब होने और स्वच्छता में लापरवाही को वजह माना जा रहा है। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

संबंधित विषय:

cg news

Published on:

17 Oct 2025 06:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

