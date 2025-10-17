CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..

CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के लावतारा गांव में एक ही परिवार की पार्टी के बाद 25 लोग फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि पार्टी में परोसे गए चना मसाला खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टी-दस्त और चक्कर की शिकायत के बाद सभी को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।