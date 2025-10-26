Leave Steering Movement: स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ड्राइवरों की रैली, यात्रियों को हो रही दिक्कतें

Leave Steering Movement (Photo source- Patrika)
Leave Steering Movement: छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जिला बेमेतरा के आह्वान पर शनिवार को थान खमरिया में स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। रैली के माध्यम से संगठन ने राज्य सरकार से ड्राइवर समुदाय की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की।
रैली के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ड्राइवर समाज प्रदेश की आर्थिक धुरी है, लेकिन वर्षों से उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसी कारण 25 अक्टूबर से पूरे छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होतीं यह आंदोलन जारी रहेगा।
Leave Steering Movement: रैली में ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राजपूत, गणेश मंडावी, जीवन गंधर्व, बल्ला यादव, गब्बर राजपूत,, गैंद राम सिन्हा, कमलेश सिन्हा, छत्रपाल पाल, तुकाराम पटेल, विजय निषाद, हेमलाल पटेल, मनोज सिन्हा सहित बड़ी संख्या में चालक बंधु मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग