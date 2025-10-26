Leave Steering Movement: स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ड्राइवरों की रैली, यात्रियों को हो रही दिक्कतें

Leave Steering Movement: छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जिला बेमेतरा के आह्वान पर शनिवार को थान खमरिया में स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। रैली के माध्यम से संगठन ने राज्य सरकार से ड्राइवर समुदाय की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की।