CG News; भिलाई में बस यूनियन की बैठक, एएसपी ने कहा- नशे में बस चलाने पर होगी कार्रवाई… दी सख्त चेतावनी

CG News: ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा ने शुक्रवार को बस यूनियन की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सख्त हिदायत दी कि चालक शराब के नशे में हैं तो उसे बस की स्टेयरिंग न पकड़ाएं। ताकि हादसे की आशंका से बचा जा सके। इसके अलावा ट्रैफिक अनुशासन को जिम्मेदारी से पालन करने की नसीहत दी।
एएसपी ने नेहरू नगर यातायात कार्यालय में बस यूनियन के पदाधिकारियों, बस मालिक और चालकों की बैठक में गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, यातायात अनुशासन का पालन सुनिश्चित करना और बस संचालन से संबंधित समस्याओं का समन्वित समाधान करना रहा। उन्होंने कहा कि सभी बस यूनियन अपने चालकों को यह सुनिश्चित कराएं कि वे किसी भी स्थिति में नशे की हालत में वाहन संचालन नहीं करेंगे। चालक की स्थिति जांचकर ही बस का संचालन करेंगे। यूनियन ने उनका समर्थन किया।
एएसपी ने बैठक में स्पष्ट किया कि बसें केवल निर्धारित मार्गों पर मुख्य सड़कों से ही संचालित की जाएं। सर्विस रोड या रॉन्ग साइड में बसें चलाने पर अब सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिट या वैध दस्तावेजों के बस संचालन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध जब्ती एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चालकों से यह भी कहा गया कि वे गति सीमा, ट्रैफिक सिग्नल, लेन अनुशासन और नो पार्किंग नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि यातायात सुचारू और सुरक्षित रहे।
