CG News; भिलाई में बस यूनियन की बैठक, एएसपी ने कहा- नशे में बस चलाने पर होगी कार्रवाई… दी सख्त चेतावनी

एएसपी ने नेहरू नगर यातायात कार्यालय में बस यूनियन के पदाधिकारियों, बस मालिक और चालकों की बैठक में गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, यातायात अनुशासन का पालन सुनिश्चित करना और बस संचालन से संबंधित समस्याओं का समन्वित समाधान करना रहा। उन्होंने कहा कि सभी बस यूनियन अपने चालकों को यह सुनिश्चित कराएं कि वे किसी भी स्थिति में नशे की हालत में वाहन संचालन नहीं करेंगे। चालक की स्थिति जांचकर ही बस का संचालन करेंगे। यूनियन ने उनका समर्थन किया।