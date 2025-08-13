CG Protest: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

संघ की ओर से कार्यकर्ता सहायिकाओं को तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की जा रही है। साथ ही मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेेय वृद्धि और पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकालने और इसमें आयुसीमा बंधन हटाते हुए 50 प्रतिशत में पदोन्नति दी जाए। वहीं, वे सहायिकाओं को शत-प्रतिशत पदोन्नत करने और उम्र का बंधन होने की मांग की जा रही है।