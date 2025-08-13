13 अगस्त 2025,

बुधवार

बेमेतरा

CG Protest: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

बेमेतरा

Love Sonkar

Aug 13, 2025

CG Protest: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ (Photo Patrika)

CG Protest: बेमेतरा में छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुझारू संघ का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा। प्रदर्शन में जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शामिल होंगे। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौपेंगे।

छत्तीसगढ़ जुझारु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की ओर से बुधवार को एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन रखा गया है। इसमें जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं सहित राजधानी सहित सभी जिलों में ध्यानाकर्षण धरना पर बैठेगी और अपनी मांगों के लिए गुहार लगाएंगी।

संघ की ओर से कार्यकर्ता सहायिकाओं को तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की जा रही है। साथ ही मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेेय वृद्धि और पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकालने और इसमें आयुसीमा बंधन हटाते हुए 50 प्रतिशत में पदोन्नति दी जाए। वहीं, वे सहायिकाओं को शत-प्रतिशत पदोन्नत करने और उम्र का बंधन होने की मांग की जा रही है।

Published on:

13 Aug 2025 11:55 am

CG Protest: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

