CG News: रईसजादे ने कार से रौंदा, युवक की मौत, सर्व समाज ने बंद कराया बाजार

इनमें से तीन घायलों को मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया है। कई लोग बाल-बाल बचने की बात भी सामने आई है। वारदात के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर सोमवार सुबह से शहर के व्यापारी भी एकजुट नजर आए। अधिकांश दुकानें दोपहर एक बजे तक बंद रहीं और मुख्य बाजार क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी कार चालक के घर और गोदाम पर तोड़फोड़ की।