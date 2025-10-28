CG News: रईसजादे ने कार से रौंदा, युवक की मौत, सर्व समाज ने बंद कराया बाजार

CG News: शहर में देररात रविवार को हुए हिट एंड रन की घटना ने सोमवार को उग्र रूप ले लिया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने शहर की सभी दुकानों को दोपहर एक बजे तक बंद कराया। इसके पहले रविवार रात को सिग्नल चौक और कोतवाली थाने के सामने शव रखकर परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया था।
बता दें कि शहर के कपड़ा व्यवसायी बलमीत सलूजा का पुत्र मेहर उर्फ क्रिश सलूजा (19) तेज और लापरवाही से कार चलाते हुए ग्राम हथमुड़ी से रायपुर मार्ग स्थित दुकान तक आते समय कई वाहनों और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता गया। इस दौरान ग्राम बगोद निवासी जीवनराम साहू की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए।
इनमें से तीन घायलों को मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया है। कई लोग बाल-बाल बचने की बात भी सामने आई है। वारदात के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर सोमवार सुबह से शहर के व्यापारी भी एकजुट नजर आए। अधिकांश दुकानें दोपहर एक बजे तक बंद रहीं और मुख्य बाजार क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी कार चालक के घर और गोदाम पर तोड़फोड़ की।
घटना से गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और गोदाम पर पहुंचकर तोडफ़ोड़ की। कई वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया, पर भीड़ लगातार सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने आरोपी मेहर सलूजा को रायपुर से पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग