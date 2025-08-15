CG News:शिक्षक ने जय श्रीराम का नारा लगाने पर की पिटाई, स्कूल में जमकर हंगामा

CG News: शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल प्रतापपुर में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। लाल झंडा लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे। स्कूल के टीचर आशाराम टंडन पर छात्र कान्हा राजपूत ने लिखित आरोप लगाया कि बुधवार को तिंरगा यात्रा के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने के कारण सार्वजनिक रूप से मारपीट की।
ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए तहसीलदार नवागढ़ एवं विभागीय अधिकारी प्रतापपुर पहुंचे। टीचर ने इस तरह के आरोप को गलत बताते हुए अपना पक्ष रखा पर लोग नहीं माने।
मौके पर उपस्थित लोगों की माने तो लोगों ने अधिकारियों को तीन दिन के भीतर समस्या का निराकरण करने की चेतावनी देते हुए कलेक्ट्रेट घेराव की बात कही। इसका असर भी दिखा। जिला शिक्षा अधिकारी ने आशाराम टंडन को शिक्षण व्यवस्था के लिए हाई स्कूल नगधा भेज दिया है।