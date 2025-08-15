CG News:शिक्षक ने जय श्रीराम का नारा लगाने पर की पिटाई, स्कूल में जमकर हंगामा

CG News: शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल प्रतापपुर में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। लाल झंडा लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे। स्कूल के टीचर आशाराम टंडन पर छात्र कान्हा राजपूत ने लिखित आरोप लगाया कि बुधवार को तिंरगा यात्रा के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने के कारण सार्वजनिक रूप से मारपीट की।