बेमेतरा

CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत

CG News: नहाने गए 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार भूपेंद्र साहू पिता आत्माराम साहू 27 अक्टूबर को शिवनाथ नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था।

बेमेतरा

Love Sonkar

Oct 30, 2025

CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत

CG News: बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम बावनलाख में शिवनाथ नदी में नहाने गए 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार भूपेंद्र साहू पिता आत्माराम साहू 27 अक्टूबर को शिवनाथ नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था।

नहाते समय एनीकट में पैर फिसल जाने से वह नदी में गिर गया था। बच्चों ने जानकारी आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद तलाश की गई। रेस्क्यू के लिए बेमेतरा नगर सेना की टीम को भी बुलाया गया।

टीम को 27 अक्टूबर को तलाश करने के बाद भी बालक नदी में नहीं मिला, जिसके बाद 28 अक्टूबर को उसकी तलाश फिर शुरू की गई। उसका शव घटनास्थल से 100 मीटर दूर मिला।

30 Oct 2025 10:06 am

30 Oct 2025 10:05 am

Chhattisgarh / Bemetara / CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

