CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत

CG News: बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम बावनलाख में शिवनाथ नदी में नहाने गए 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार भूपेंद्र साहू पिता आत्माराम साहू 27 अक्टूबर को शिवनाथ नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था।