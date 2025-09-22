Navratri 2025: इस बार 9 नहीं 10 दिनों की होगी नवरात्रि, हाथी पर सवार होकर होगा मां दुर्गा का आगमन

सदस्य जीतू छाबड़ा ने बताया कि मंदिर में नवरात्रि की तैयारी पूरी हो चुकी है। पं. रोष महराज द्वारा विधि-विधान से पर्व में माता की पूजा-अर्चना की जाएगी। नगर के अलावा, सिद्ध माता संडी, मानपुर, पिकरी, मोहभट्ठा, कोबिया, लोलेसरा, बैजी, ढोलिया, पेडीतराई व चंदनु समेत आसपास के गांव के मंदिरों व पंडालों में नवरात्रि पर माता सेवा की तैयारी हो रही है। शहर के किसान भवन के सामने, नया बस स्टैन्ड, प्रताप चौक, रायपुर रोड, बाजार पारा, सिंधी कॉलेानी मोहभट्ठा रोड, नयापारा, सिंधौरी समेत विभिन्न स्थानों पर दुर्गोत्सव समितियों के द्वारा भव्य व आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। कई समितियों के द्वारा स्थानीय मूर्तिकारों से प्रतिमा बनवाई गई है। वहीं बाजार पारा में धनोद से बनी प्रतिमा स्थापित होगी। बाजार पारा में स्वप्न लोेक की झांकी पंडाल में तैयार हो रहा है।