लाडो अभियान: बेटियों के नाम से हो रही घर की पहचान, धूमधाम से होता है बेटियों का गृह प्रवेश

अनिल नारायण यादव ने बताया कि, पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। पीएम के इस संदेश ने उन्हें बेटियों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। 8 नवंबर 2015 को आयुषी यादव के जन्म से लाडो अभियान को शुरू किया गया। अभियान को शुरू करना एवं लोगों की मानसिकता बदलना, जागरूकता लाना एक बड़ी चुनौती थी लेकिन लगातार प्रयास ने अभियान को सफल बनाया। प्रदेश सहीत देशभर से लोगों ने इस अभियान की सराहना की। अभियान के तहत लंदन, दुबई, अमेरिका तक नेम्पलेट के माध्यम से घरो की पहचान अब बेटियों के नाम से हो रही है।