Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

लाडो अभियान: बेटियों के नाम से हो रही घर की पहचान, धूमधाम से होता है बेटियों का गृह प्रवेश

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिलें में रहने वाले अनिल नारायण यादव के नाम की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है, वजह है लाडो अभियान। 8 नवंबर 2015 में अनिल यादव ने बेटियों के महत्व को बताने के लिए 'बेटी के नाम घर की पहचान, डिजिटल इंडिया विथ लाडो' अभियान की शुरूआत की थी।

बेतुल

Avantika Pandey

Aug 18, 2025

Anil Narayan Yadav betul
(फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News:मध्यप्रदेश के बैतूल जिलें में रहने वाले अनिल नारायण यादव के नाम की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है, वजह है लाडो अभियान। 8 नवंबर 2015 में अनिल यादव ने बेटियों के महत्व को बताने के लिए 'बेटी के नाम घर की पहचान, डिजिटल इंडिया विथ लाडो' अभियान की शुरूआत की थी। इसके तहत पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' एवं 'स्वच्छ भारत' अभियान का संदेश नेम प्लेट के माध्यम से दिया जाता है। साथ ही बेटा बेटी के भेदभाव को खत्म करने के लिए बेटियों का प्रथम गृह प्रवेश भी धूमधाम से कराया जाता है।

ऐसे हुई शुरूआत

अनिल नारायण यादव बताते है कि, आज से कई साल पहले जब मैं अखबार पढ़ता था या सोशल मीडिया देखता था तो उसमें महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार की खबरे देखने को मिलती थी। बेटियों को बोझ समझना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मारपीट और शारिरीक शोषण की खबरों से मन दुखी हो जाता था। इन्हीं कारणों के चलते मन में बेटियों के लिए कुछ करने की इच्छा जागी।

ये भी पढ़ें

सरकारी कॉलेजों की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, जांच के आदेश जारी
रीवा
Encroachment (फोटो सोर्स : पत्रिका)

पीएम मोदी के बेटी-बचाओ संदेश का असर

अनिल नारायण यादव ने बताया कि, पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। पीएम के इस संदेश ने उन्हें बेटियों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। 8 नवंबर 2015 को आयुषी यादव के जन्म से लाडो अभियान को शुरू किया गया। अभियान को शुरू करना एवं लोगों की मानसिकता बदलना, जागरूकता लाना एक बड़ी चुनौती थी लेकिन लगातार प्रयास ने अभियान को सफल बनाया। प्रदेश सहीत देशभर से लोगों ने इस अभियान की सराहना की। अभियान के तहत लंदन, दुबई, अमेरिका तक नेम्पलेट के माध्यम से घरो की पहचान अब बेटियों के नाम से हो रही है।

ये भी पढ़ें

नियुक्ति की कवायद… बंद लिफाफे में भाजपा नेताओं ने दिए अपने समर्थकों के नाम
भोपाल
BJP leaders, MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 04:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / लाडो अभियान: बेटियों के नाम से हो रही घर की पहचान, धूमधाम से होता है बेटियों का गृह प्रवेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.