एमपी में पुलिस अधिकारी को हटाया, दो एसआई पर भी गिरी गाज

Betul- एमपी में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया है। दो एसआई को भी निलंबित किया गया है। प्रदेश के बैतूल जिले के एसपी वीरेंद्र जैन ने ये कार्रवाई की है। जिले के मुलताई शहर में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट और दो समुदायों के बीच पनपे तनाव के बाद यह कदम उठाया गया है। मामले में ढाई दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया है जबकि RSS प्रचारक से मारपीट और उत्पात मचानेवाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तनाव को देखते हुए धारा 163 (144) लगाई जा चुकी है। शुक्रवार को भी शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बाजार बंद हैं जबकि स्कूलों की छुट्‌टी कर दी गई है।