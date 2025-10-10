Patrika LogoSwitch to English

बेतुल

एमपी में पुलिस अधिकारी को हटाया, दो एसआई पर भी गिरी गाज

Betul- एमपी में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया है। दो एसआई को भी निलंबित किया गया है।

2 min read

बेतुल

image

deepak deewan

Oct 10, 2025

Betul SP Virendra Jain in MP removed the TI and two SI

Betul SP Virendra Jain in MP removed the TI and two SI

Betul- एमपी में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया है। दो एसआई को भी निलंबित किया गया है। प्रदेश के बैतूल जिले के एसपी वीरेंद्र जैन ने ये कार्रवाई की है। जिले के मुलताई शहर में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट और दो समुदायों के बीच पनपे तनाव के बाद यह कदम उठाया गया है। मामले में ढाई दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया है जबकि RSS प्रचारक से मारपीट और उत्पात मचानेवाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तनाव को देखते हुए धारा 163 (144) लगाई जा चुकी है। शुक्रवार को भी शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बाजार बंद हैं जबकि स्कूलों की छुट्‌टी कर दी गई है।

आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव ने मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे आबिद, शाहरुख, शोहेल और जुनेद ने रास्ते में गाली-गलौज करते हुए तलवार से हमला कर दिया। जान से मारने की भी धमकी दी।

शिशुपाल यादव से मारपीट की घटना पर लोगों ने थाने का घेराव कर दिया था। दो समुदाय खुलेआम सड़क पर भिड़ गए। पुलिस ने प्रचारक शिशुपाल यादव की शिकायत पर आबिद, शाहरुख, शोहेल, जुनैद, अलताफ खान, हिमांशु, फैलज, शाहिल, अकबर अली, शोयब, सुफियान, हमजर, अनस, आवेश पर केस दर्ज किया।

दो सब इंस्पेक्टर निलंबित, थाना प्रभारी भी लाइन अटैच

लोगों के गुस्से को देखते हुए देर रात ही दो सब इंस्पेक्टर एसआई को निलंबित कर दिया गया। थाना प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया था। एसपी बैतूल ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया को लाइन अटैच किया जबकि एसआई छत्रपाल धुर्वे और रघु काकुड़े को निलंबित कर दिया।

शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए शहर की मस्जिदों में लोगों से भीड़ न लगाने का आग्रह किया गया। दो-दो करके आने का ऐलान किया गया। मुलताई में अभी भी भारी पुलिसबल तैनात है।

