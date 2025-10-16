बड़ी खबर: इन किसानों को नहीं मिलेगा ‘भावांतर योजना’ का लाभ, बदलेगा नियम

Bhavantar Yojana: कृषि उपज मंडी में सोयाबीन या अन्य फसलों की बिक्री पर नगद भुगतान लेने वाले किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभनहीं मिल सकेगा। योजना के तहत सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम आरटीजीएस या एनइएफटी से ही किए जाएंगे। किसानों को योजना का लाभ लेने नियम का कड़ाई से पालन होगा। भावांतर भुगतान योजना का लाभ उन्हीं पंजीकृत किसानों को मिलेगा जो मंडी प्रांगण के भीतर व्यापारियों को अपनी उपज बेचेंगे। मंडी में आने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर-ट्रॉली का नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा। किसानों को वे अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। (MP News)