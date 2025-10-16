Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

बड़ी खबर: इन किसानों को नहीं मिलेगा ‘भावांतर योजना’ का लाभ, बदलेगा नियम

MP News: किसानों को अब भावांतर भुगतान योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे फसल की बिक्री का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से लेंगे। 24 अक्टूबर से कैश ट्रांजेक्शन वालों को नहीं मिलेगा फायदा।

less than 1 minute read

बेतुल

image

Akash Dewani

Oct 16, 2025

Bhavantar Yojana benefit farmers cash transaction mp news

Bhavantar Yojana benefit farmers cash transaction (फोटो- सोशल मीडिया)

Bhavantar Yojana: कृषि उपज मंडी में सोयाबीन या अन्य फसलों की बिक्री पर नगद भुगतान लेने वाले किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभनहीं मिल सकेगा। योजना के तहत सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम आरटीजीएस या एनइएफटी से ही किए जाएंगे। किसानों को योजना का लाभ लेने नियम का कड़ाई से पालन होगा। भावांतर भुगतान योजना का लाभ उन्हीं पंजीकृत किसानों को मिलेगा जो मंडी प्रांगण के भीतर व्यापारियों को अपनी उपज बेचेंगे। मंडी में आने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर-ट्रॉली का नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा। किसानों को वे अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। (MP News)

किसानों को दिया जाएगा लाभ

किसानों को अपनी उपज को सूखाकर, साफ-सुथरी, छनाई-बिनाई की हुई और उच्च गुणवत्ता बाली सोयाबीन लेकर मंडी में आना को एफ.ए.क्यू ग्रेड के अनुरूप माना जाएगा और ऐसी उपज पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। सिकुड़ी, दागदार, घुन लगी, टूटी या नमी वाली सोयाबीन को नॉन एफ.ए.क्यू मानते हुए योजना से बाहर रखा जाएगा। मंडी द्वारा एफ.ए.क्यू से निम्न गुणवत्ता की सोयाबीन के सैंपल पहले से सुरक्षित रखे गए हैं। (MP News)

24 अक्टूबर से मिलेगा लाभ

शासन की भावांतर योजना का लाभ 24 अक्टूबर से मिलेगा। इसके पहले मंडी में सोयाबीन और अन्य उपज बेचने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कृषि मंडी में नई सोयाबीन और मक्का की आवक शुरू हो गई है। किसान योजना के पहले उपज बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि अभी सामने दीपावली का त्योहार है। खरीदी करना है तो उपज बेचना ही पड़ेगा। (MP News)

ऑनलाइन भुगतान ही मान्य होगा

नगद मंडी में अनाज बेचने के बाद किसानों को भावांतर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान ही मान्य होगा। पंजीकृत किसानों को 24 अक्टूबर से योजना का लाभ मिलेगा। - सुरेश कुमार परते, सचिव कृषि मंडी, बैतूल

ये भी पढ़ें

गली-मोहल्लों को सजाओ, ‘एक लाख रुपए’ तक इनाम पाओ… समिति की खास पहल
इंदौर
Rangotsav 2025 diwali decoration rangoli competition mhow mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / बड़ी खबर: इन किसानों को नहीं मिलेगा ‘भावांतर योजना’ का लाभ, बदलेगा नियम

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

IIT स्टूडेंट ने मां को मार डाला, डांट-फटकार पर ही कर डाला कत्ल

IIT student kills mother after being scolded
बेतुल

EOW में केस दर्ज होने के बाद फरार हुए नपा सीएमओ साहब! पुलिस कर रही तलाश

fake firms contracts corruption case eow action cmo nitin bijwe amla mp news
बेतुल

एमपी में पुलिस अधिकारी को हटाया, दो एसआई पर भी गिरी गाज

Betul SP Virendra Jain in MP removed the TI and two SI
बेतुल

कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

coldrif cough syrup death betul children critical mp news
बेतुल

RSS के प्रचारक के साथ मारपीट, सांप्रदायिक तनाव के बीच भारी पुलिस तैनात

betul
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.