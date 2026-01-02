रिश्वत नहीं दी तो प्रिंसिपल ने काटी सैलरी, टीचर्स बोले- काम करने की मिली सजा!

शिक्षकों का कहना है कि एक दिन का वेतन 3000 रुपए से भी कम होने के कारण उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया, जिसके बाद पढ़ाई कराने के बावजूद उनका वेतन काट लिया गया। मामले को लेकर शिक्षकों ने 3 सितंबर 2025 को जिला शिक्षा कार्यालय में लिखित शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर से भी शिकायत की गई, जिस पर जांच के लिए दो अधिकारियों की टीम गठित की गई, जिसमें डीपीसी भूपेंद्र वरकड़े और मुलताई के बीइओ शामिल थे। हालांकि चार माह बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। (mp news)