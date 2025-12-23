23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

एमपी के इस शहर का बदलेगा नाम, ऐतिहासिक पहचान देने सीएम का बड़ा ऐलान

Multai- सीएम मोहन यादव का मुलताई का नाम बदलकर मूलतापी करने का ऐलान

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

deepak deewan

Dec 23, 2025

सीएम मोहन यादव का मुलताई का नाम बदलकर मूलतापी करने का ऐलान

MP map (Source – Patrika + MP Government official website)

Multai- मध्यप्रदेश के एक और शहर का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के नाम में यह बदलाव किया गया है। यह जिले का दूसरे नंबर का शहर है जिसे अब 'मूलतापी' के नाम से जाना जाएगा। सीएम मोहन यादव ने जिला मुख्यालय बैतूल में इसका ऐलान किया। उनकी इस घोषणा से लोग उत्साहित हो उठे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैतूल में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने यहां आदिवासी संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की। हितग्राहियों को सहायता राशि भी दी गई।

बैतूल जिले की मुलताई तहसील में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यह देश की प्रमुख नदियों में शामिल है। ताप्ती के कारण मुलताई का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसका नाम बदलने के लिए कई सालों से अभियान चल रहा था। शहर के नागरिक, सामाजिक संगठन और धर्माचार्य मुलताई का नाम बदलकर फिर से ‘मूलतापी’ करने की मांग कर रहे थे।

विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने विधिवत प्रस्ताव भेजा था

दरअसल पहले इसका नाम ‘मूलतापी’ ही था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ताप्ती नदी का मूल। ताप्ती के दर्शन और पूजन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। शहरवासी इसे दोबारा ऐतिहासिक पहचान देने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने भी राज्य सरकार को विधिवत प्रस्ताव भेजा था।

सीएम मोहन यादव की घोषणा के बाद मुलताई में जश्न

सीएम डॉ. मोहन यादव मंगलवार को बैतूल पहुंचे तो उन्होंने मुलताई का नाम बदलकर ‘मूलतापी’ करने का ऐलान ही कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आमजनों की मांग और मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख के प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया है। सीएम मोहन यादव की इस घोषणा के बाद मुलताई में जश्न का माहौल है। इस बदलाव से शहर में ताप्ती नदी के दर्शन करने आनेवाले लोगों में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
भोपाल
Union Minister JP Nadda arrived to inspect the 29 km long ghats of Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 06:43 pm

Published on:

23 Dec 2025 06:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / एमपी के इस शहर का बदलेगा नाम, ऐतिहासिक पहचान देने सीएम का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीजादेही पुलिस ने कर्नाटक में फंसे 16 मजदूरों का रेस्क्यू

betul news
बेतुल

एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ से 108 ने किया रक्तदान

betul news
बेतुल

जिले वासियों को आज मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात, 380 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का होगा भूमिपूजन और लोकार्पण

betul news
बेतुल

भीषण हादसा: दुर्घटनाग्रस्त कार देखने रुकी भीड़ को पीछे से आई बेलगाम कार ने रौंदा, 5 गंभीर

Horrific Accident
बेतुल

फोरलेन पर गिट्टी बनी हादसों की वजह, एक अनियंत्रित होकर पलटी तो दो कारें आपस में भिड़ीं

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.