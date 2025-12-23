एमपी के इस शहर का बदलेगा नाम, ऐतिहासिक पहचान देने सीएम का बड़ा ऐलान

Multai- मध्यप्रदेश के एक और शहर का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के नाम में यह बदलाव किया गया है। यह जिले का दूसरे नंबर का शहर है जिसे अब 'मूलतापी' के नाम से जाना जाएगा। सीएम मोहन यादव ने जिला मुख्यालय बैतूल में इसका ऐलान किया। उनकी इस घोषणा से लोग उत्साहित हो उठे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैतूल में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने यहां आदिवासी संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की। हितग्राहियों को सहायता राशि भी दी गई।