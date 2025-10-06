Coldref कफ सिरप ने ली दो और जानें, जमीन गिरवी रखी, फिर भी नहीं बचा बेटा

Coldref cough syrup ban: छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद बैतूल के आमला ब्लॉक के गांव कलमेश्वरा और जामुन बिछुआ में भी दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों बच्चों ने परिजनों ने छिंदवाड़ा के परासिया में ही डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास इलाज कराया था, जिसके बाद उन्हें कफ सिरप दिया गया और यह सिरप पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ी और फिर बच्चों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। (mp news)