Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

Coldref कफ सिरप ने ली दो और जानें, जमीन गिरवी रखी, फिर भी नहीं बचा बेटा

MP News: छिंदवाड़ा के डॉक्टर की दी गई Coldref कफ सिरप से बैतूल के दो मासूमों की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा, परिजन डॉक्टर पर कार्रवाई और मुआवजा मांग रहे हैं।

4 min read

बेतुल

image

Akash Dewani

Oct 06, 2025

coldref cough syrup ban 2 more children death investigation mp news

coldref cough syrup ban 2 more children death investigation (फोटो- सोशल मीडिया)

Coldref cough syrup ban: छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद बैतूल के आमला ब्लॉक के गांव कलमेश्वरा और जामुन बिछुआ में भी दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों बच्चों ने परिजनों ने छिंदवाड़ा के परासिया में ही डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास इलाज कराया था, जिसके बाद उन्हें कफ सिरप दिया गया और यह सिरप पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ी और फिर बच्चों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। (mp news)

विभाग ने शुरू कराई जांच

विभाग द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के लिए टीम बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों द्वारा अब डॉक्टर पर कार्रवाई और मुआवजा राशि की मांग की जा रही हैं। कलमेश्वरा निवासी कैलाश यादव ने बताया बेटे कबीर (4 वर्ष) की तबीयत खराब हुई थी। बेटे को सर्दी जुकाम हो रहा था।

जिस कारण परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास 24 अगस्त को दिखाया था। उन्होंने बच्चों को कोल्ड्रिफ सिरप लिखी थी। दवा पीने के बाद बच्चे की हालत और बिगड़ गई। 30 अगस्त को वापस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दूसरी जगह जाने की सलाह दी। बच्चे को रुक-रुक कर यूरिन आ रही थी और खून की उल्टी हो रही थी। बच्चे को नागपुर दिखाया।

डॉक्टरों ने जताई आशंका

डॉक्टरों ने किडनी खराब होने की आशंका जताई थी और फिर बच्चे को इलाज के लिए बैतूल लाया। 7 सितंबर को बैतूल में निजी अस्पताल दिखाया तो डॉक्टर के कहने पर हमीदिया भोपाल में भर्ती किया था। में 8 सितंबर की सुबह 4 बजे कबीर की मौत हो गई। बताया जाता है कि छह सितंबर को कबीर का निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक्सरे कराया गया था। कैलाश को सीएमएचओ कार्यालय बुलाया गया था, जहां उसके बयान हुए है।

भोपाल में भर्ती करवाया था

वहीं ग्राम जामुन बिछुआ निवासी निखिलेश धुर्वे ने बताया उसके ढाई वर्ष के बेटे गर्भित को सर्दी खांसी और बुखार आने पर 18 सितंबर को परासिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया था। उन्होंने इलाज किया और खांसी की कोल्ड्रिफ दवाई दी थी। 2 दिन दवाई पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को यूरिन रुक रुक कर आने लगी थी, जिसके में बाद बोरदेही में दिखाया। डॉक्टर ने बैतूल दिखाने की सलाह दी। बैतूल इलाज के बच्चे को लेकर पहुंचे, यहां भी बच्चे का इलाज किया।

डॉक्टर ने इसे भोपाल में दिखाने के लिए कहा। इसके बाद बच्चों को भोपाल एम्स में भर्ती किया था, यहां पर भी दो से तीन तक उसका इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब आराम नहीं लगा तो घर लेकर के आ गए थे। घर में दिन तक बच्चा रहा और फिर 1 दिन 2 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। धुर्वे का कहना है कि डॉक्टर द्वारा दिए गए सिरप की वजह से ही उसकी मौत हुई है। डॉक्टर पर कार्रवाई और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।

इलाज कराने 4.50 लाख में जमीन रखी गिरवी

मृतक करीब के बेटे कैलाश यादव ने बताया उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से पास की 3 एकड़ जमीन गांव में पटेल के पास 4.50 लाख में गिरवी रखी है। इलाज में लगभग 4.50 लाख रुपए का खर्चा आया है। कैलाश ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुआवजा राशि भी मांगी है, जिससे कि वह अपनी गिरवी जमीन को छुड़ा सके। कबीर, कैलाश का इकलौता बेटा था और आंगनबाड़ी में पढ़ाई के लिए जाता था।

गर्भित के साथ दवाई और पर्चा कर दिया दफन

गर्भित के परिजनों ने बताया बच्चे की मौत के बाद उसे पीछे ही बाड़ी में दफन किया है। बच्चे के साथ ही उसकी सभी दवाई और पर्ची के साथ ही कपड़े भी दफन कर दिए गए है। बच्चे की मौत के बाद रविवार को उसका तीसरा किया गया है।

निकाला जा सकता है शव

बताया जा रहा है कि जिस तरह से दो बच्चों की मौत दवा पीने के बाद हुई है, इसमें एक बच्चे कबीर का तो अंतिम संस्कार किया गया है, लेकिन दूसरे बच्चे गर्भित को दफन किया गया है। जिससे संभावना जताई जा रही है कि पीएम के लिए बच्चों का शव निकाला भी जा सकता है।

ग्रामीण इसलिए जाते हैं परासिया इलाज कराने

ग्रामीणों ने बताया कि बीमार होने पर परासिया इलाज के लिए इसलिए जाते हैं कि यहां से आने-जाने के साधन मिल जाते हैं। परासिय की दूरी भी अधिक नहीं है। लगभग 55 किमी है। ट्रेनों की व्यवस्था भी आने जाने के लिए है।

जांच के लिए बनाई टीम

मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए चार डॉक्टरों की टीम बनाई है। इसमें डॉक्टर राजेश परिहार, आशीष ठाकुर, प्रांजल उपाध्याय और औषधि निरीक्षक संदीप जादौन को शामिल किया गया है।

डॉक्टरों की टीम बनाई

कफ सिरप पीने के बाद दो बच्चों की मौत की जानकारी लगी है। जांच के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई है। कबीर के परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई शिकायत भी हमारे पास नहीं आई है फिर भी संज्ञान लेकर जांच कर रहे हैं। - डॉ. मनोज हुरमाड़े. सीएमएचओ बैतूल

जांच की जा रही है

दोनों बच्चे की मौत के मामले में जिले के किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हुआ है। में विक्रय कोल्ड्रिफ सिरप का बैतूल में नहीं हो रहा है। मेडिकल में भी इसकी बिक्री नहीं हो रही है। इसके बाद भी जांच की जा रही है।- नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर बैतूल

ये भी पढ़ें

MP की नगरपालिका में सत्ता की जंग, BJP समर्थित नपा अध्यक्ष और प्रभारी CMO आमने-सामने
गुना
Guna nagar palika Chairperson vs In-charge CMO power tussle mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 09:09 am

Published on:

06 Oct 2025 09:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / Coldref कफ सिरप ने ली दो और जानें, जमीन गिरवी रखी, फिर भी नहीं बचा बेटा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BLO की ड्यूटी के लिए भेजा 70 KM दूर, प्रशासन के आदेश पर भड़के शिक्षक

teachers protest against blo duty Election Commission mp news
बेतुल

डेढ़ साल के बच्चे को छोड़कर पति-पत्नी ने डैम में कूदकर की आत्महत्या, चौंका देगी वजह

Betul News
बेतुल

बड़ा आदेश…. धार्मिक जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र पर लगा बैन, सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

festival restrictions weapons ban religious processions mp news
बेतुल

स्टेशन को मिला नई अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, यात्रियों को होगा लाभ

Amrit Bharat Express
बेतुल

MP में आदिवासी युवकों के नाम पर करोड़ों की ठगी, खुलासा होते ही मचा हड़कंप

Fraud (photo-patrika)
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.