EOW में केस दर्ज होने के बाद फरार हुए नपा सीएमओ साहब! पुलिस कर रही तलाश

जानकारी के अनुसार, नगर परिषद न्यूटन चिखली छिंदवाड़ा के तत्कालीन सीएमओ नितिन बिजवे 09 दिसंबर 2016 से 9 मार्च 2019 तथा 27 जुलाई 2019 से 3 सितबर 2020 तक सीएमओ रहे। शिकायत पर हुई जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने पाया कि फर्म एमपी ग्रीन इंटरप्राइजेज की प्रोप्राइटर आरोपी नितिन बिजये की पत्नी दीपाली बिजवे, फर्म यश इंटरप्राइ‌जेज के प्रोपराइटर पिता गुणवंत राव बिजवे एवं फर्म जीआर इंटरप्राइजेज की प्रोपराईटर नितिन की मां शोभा बिजवे हैं। सीएमओ ने माता-पिता और पत्नी को ठेकेदार बनाकर कागजों में ठेके कराकर भुगतान कर दिया। (MP News)