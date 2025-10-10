अब शिक्षक नहीं बनेंगे बीएसी-सीएसी, काउंसलिंग पर लगी रोक

BAC CAC post counseling halted: सतना जिला पंचायत सभागार में लंबे अंतराल के बाद गुरुवार को स्थाई शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिपं उपाध्यक्ष एवं स्थाई शिक्षा समिति की सभापति सुष्मिता सिंह परिहार की अध्यक्षता में 4 घंटे चली मैराथन बैठक में बीएसी-सीएसी की काउंसलिंग रोक दी गई है। साथ ही तत्कालीन डीईओ नीरव दीक्षित ‌द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तलब की गई है। बैठक में निर्धारित बिंदुओं के प्रमुख एजेंडे और दो बिंदुओं में पूरक एजेंडे पर चर्चा हुई।