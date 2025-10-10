करवा चौथ में जिसकी उम्र बढ़ाने के लिए करना था व्रत, उसी पति का पत्नी ने रेत दिया गला

पुलिस के अनुसार 7 अक्टूबर को भैसाया गढ़ा निवासी अनोखीलाल (45) पिता भागीरथ अहिरवार की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला काटकर हत्या कर दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाने के साथ ही हत्या का प्रकरण कायम किया। आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई। टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस जांच में जो क्लू मिले उससे कड़ी कद कड़ी जुटाती चली गई। पुलिस ने आरोपी रेखाबाई पति अनोखीलाल भैसायागढ़ा और उसके प्रेमी बंटी पिता कैलाश निवासी खोकरा कलां को पकड़कर पूछताछ की तो टूट पड़े और जुर्म कबूल कर लिया। (mp news)