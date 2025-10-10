Patrika LogoSwitch to English

करवा चौथ में जिसकी उम्र बढ़ाने के लिए करना था व्रत, उसी पति का पत्नी ने रेत दिया गला

MP News: मध्य प्रदेश में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जांच में खुलासा हुआ कि पति का कत्ल किसी और ने नहीं, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने किया था।

शाजापुर

image

Akash Dewani

Oct 10, 2025

wife kills husband with lover before karva chauth mp news

wife kills husband with lover before karva chauth (Patrika.com)

wife kills husband with lover: शाजापुर के कालापीपल थाना क्षेत्र के भैसायागढ़ा में एक व्यक्ति की हुई हत्या मामले की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। चौकाने वाली बात यह है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी निकली है। जिसने अपने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची और मौका मिलते ही घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। (mp news)

ये है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार 7 अक्टूबर को भैसाया गढ़ा निवासी अनोखीलाल (45) पिता भागीरथ अहिरवार की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला काटकर हत्या कर दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाने के साथ ही हत्या का प्रकरण कायम किया। आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई। टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस जांच में जो क्लू मिले उससे कड़ी कद कड़ी जुटाती चली गई। पुलिस ने आरोपी रेखाबाई पति अनोखीलाल भैसायागढ़ा और उसके प्रेमी बंटी पिता कैलाश निवासी खोकरा कलां को पकड़कर पूछताछ की तो टूट पड़े और जुर्म कबूल कर लिया। (mp news)

चाकू किया बरामद

पुलिस ने हत्या में उपयोग किया गया चाकू भी जब्त कर लिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी थाना कालापीपल निरीक्षक मनोहर सिंह जगेत, उप निरीक्षक रवि भंडारी, तेजप्रकाश सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। (mp news)

मौका मिलते ही कर दी हत्या

पुलिस के मुताबिक आरोपी रेखा बाई पति अनोखी लाल और बंटी पिता कैलाश अहिरवार के बीच पिछले दो-तीन साल से प्रेम प्रसंग था। इसमें अनोखीलाल रूकावट बन गया था, जिसे रास्ते से हटाने दोनों ने साजिश रची। घटना को अंजाम देने के लिए मौका तलाश रहे थे। सात अक्टूबर को आखिरकार वह दिन गया। (mp news)

जब अनोखीलाल गहरी नींद में सोया था तब मुंह, गला दबाया, इसके बाद चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। इसका किसी को पता नहीं चले उसके लिए पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर ही अंधेकत्ल के आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया।

10 Oct 2025 10:15 am

