चट्टान की दरार से उठ रही आग की लपटें, पड़ोस में है मां काली मंदिर, चमत्कार मानकर उमड़ी भीड़

वहीं, विज्ञान के जानकारों की मानें तो चट्टानों में मौजूद सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्व हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण आग पकड़ सकते हैं। हालांकि, इस रहस्यमयी घटना का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। इस घटना को देखने और वीडियो बनाने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अनोखी घटना ने न सिर्फ श्रद्धा, बल्कि जिज्ञासा को भी खासा बढ़ावा दिया है।