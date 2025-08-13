चट्टान की दरार से उठ रही आग की लपटें, पड़ोस में है मां काली मंदिर, चमत्कार मानकर उमड़ी भीड़

Flames Rise From Rock :मध्य प्रदेश के बैतूल के परतवाड़ा स्टेट हाईवे पर ताप्ती घाट स्थित मां काली मंदिर के पीछे एक चट्टान की दरार से आग निकलने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोग इसे मां काली का चमत्कार मानते हुए मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंच रहे हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो बीते एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी बार है, जब इस चट्टान की दरार से आग की लपटें उठी हैं। इस बार आग लगभग एक से डेढ़ घंटे तक जलती रही, जिसने एक बार फिर स्थानीय लोगों को अचरज में डाल दिया।
वहीं, विज्ञान के जानकारों की मानें तो चट्टानों में मौजूद सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्व हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण आग पकड़ सकते हैं। हालांकि, इस रहस्यमयी घटना का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। इस घटना को देखने और वीडियो बनाने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अनोखी घटना ने न सिर्फ श्रद्धा, बल्कि जिज्ञासा को भी खासा बढ़ावा दिया है।