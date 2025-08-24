रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिले, इलाके में फैली सनसनी

Railway Track :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित बरबतपुर रेलवे स्टेशन पर बीती रात बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि, नागपुर-इटारसी डाउन ट्रैक पर एक युवक और युवती के कटे हुए शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही शाहपुर थाना पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु कर दी है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की पहचान शाहपुर थाना इलाके के गौनापुर में रहने वाले 20 वर्षीय शिवकुमार परते के रूप में हुई है, जबकि युवती हरदा निवासी बताई जा रही है। दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेक पर पड़े मिले हैं।
बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 2 बजे की है। फिलहाल, अबतक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि, ये हत्या का मामला है, हादसा है या आत्महत्या ? पुलिस ने मृतकों के परिजन को बुलवाया है और उनकी मौजूदगी में शवों की शिनाख्त की जाएगी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शाहपुर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।