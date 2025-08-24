Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिले, इलाके में फैली सनसनी

Railway Track : बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करना माना जा रहा है। फिलहाल, पुलिस जांच में जुट गई है।

बेतुल

Faiz Mubarak

Aug 24, 2025

Railway Track
रेलवे ट्रैक पर शव मिले (Photo Source- Patrika)

Railway Track :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित बरबतपुर रेलवे स्टेशन पर बीती रात बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि, नागपुर-इटारसी डाउन ट्रैक पर एक युवक और युवती के कटे हुए शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही शाहपुर थाना पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु कर दी है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की पहचान शाहपुर थाना इलाके के गौनापुर में रहने वाले 20 वर्षीय शिवकुमार परते के रूप में हुई है, जबकि युवती हरदा निवासी बताई जा रही है। दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेक पर पड़े मिले हैं।

ये भी पढ़ें

जिस मंदिर में की चोरी, पुलिस ने वहीं टिकवाया माथा, वारदात को अंजाम देने कार से पहुंची थी गैंग
धार
Stolen Case

जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 2 बजे की है। फिलहाल, अबतक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि, ये हत्या का मामला है, हादसा है या आत्महत्या ? पुलिस ने मृतकों के परिजन को बुलवाया है और उनकी मौजूदगी में शवों की शिनाख्त की जाएगी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शाहपुर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

ये भी पढ़ें

यहां लकड़बग्घों की दहशत में रह रही बड़ी आबादी, रिहायशी क्षेत्र में घूम रहा खूंखार झुंड
रतलाम
Hyenas Fear

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिले, इलाके में फैली सनसनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.