रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिले, इलाके में फैली सनसनी

बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 2 बजे की है। फिलहाल, अबतक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि, ये हत्या का मामला है, हादसा है या आत्महत्या ? पुलिस ने मृतकों के परिजन को बुलवाया है और उनकी मौजूदगी में शवों की शिनाख्त की जाएगी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शाहपुर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।