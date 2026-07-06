मोबाइल से उजागर हो गया सिया का सोनम रघुवंशी कनेक्शन, केतन केस में खुला बड़ा राज

पुणे का केतन मर्डर केस जब से उजागर हुआ है तभी से आरोपी सिया की कुख्यात सोनम रघुवंशी से तुलना की जा रही है। अब यह बात आंशिक रूप से साबित भी हो गई है। पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि सिया ने केतन की हत्या करने से पहले राजा रघुवंशी मर्डर केस और उसकी हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी के बारे में खूब जानकारी जुटाई थी। वह इस बहुचर्चित हत्याकांड के बारे में इंटरनेट पर पढ़ती रही। सिया के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से यह हकीकत सामने आई। उसने क्राइम के बारे में कई अन्य जानकारियां भी जुटाई। इस बीच क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान घटी एक घटना पर सिया के पिता ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने अपने बेटी का बचाव करते हुए कहा कि उसने अश्लील इशारा नहीं किया था। वह अपनी उंगली में लगी चोट दिखा रही थी।