भैयादूज पर हुआ चमत्कार, जिंदा मिली तीन साल से लापता बहन, देखा तो एक दूसरे से लिपटकर रोए

दीपावली के दिन जब भाई पैद्दा पोलईया को पता चला कि उनकी बहन जीवित है, तो खुशी से आंखें भर आईं। अगले ही दिन, यानी भाई दूज पर वे भरतपुर पहुंचे। जैसे ही सीमा ने अपने भाई को देखा, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। भाई-बहन एक-दूसरे से लिपटकर देर तक रोते रहे। वहां मौजूद हर व्यक्ति उस भावनात्मक क्षण में भावविभोर हो उठा। बहन ने रोली से तिलक किया, मिठाई खिलाई और कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाई।